        Haberler Spor Futbol UEFA'dan Maccabi'ye Filistin cezası! - Futbol Haberleri

        UEFA'dan Maccabi'ye Filistin cezası!

        UEFA, Stuttgart ile oynanan Avrupa Ligi maçı sırasında İsrailli taraftarların Filistin'e hakaret içeren sloganlar atması sebebiyle Maccabi Tel Aviv Kulübüne para cezası verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 23:46 Güncelleme: 17.12.2025 - 23:46
        UEFA'dan Maccabi'ye Filistin cezası!
        İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv taraftarları, Avrupa Ligi'nde Stuttgart ile oynadıkları karşılaşmada Filistin'e hakaret içeren sloganlar atması nedeniyle para cezası aldı.

        UEFA'nın açıklamasına göre Maccabi Tel Aviv, Almanya ekibi Stuttgart'a konuk olduğu 6. hafta maçında taraftarlarının ırkçı ve ayrımcı davranışları nedeniyle 20 bin avro para cezasına çarptırıldı.

        Ayrıca Maccabi Tel Aviv'in deplasman taraftarlarına, bir UEFA müsabakası için iki yıl ertelemeli olarak bilet satış yasağı getirildi.

        Almanya medyasında yer alan haberlerde, bazı İsrailli taraftarların maç sırasında "Gazze'de artık okul yok, çünkü artık çocuk yok", "Araplara ölüm" ve "Filistin'e lanet olsun" sloganları attığı belirtilmişti.

