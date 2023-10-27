UEFA Konferans Ligi D Grubu güncel puan durumu ve maç programı! Beşiktaş'ın kaç puanı var ve kaçıncı sırada? BJK maç fikstürü... - Beşiktaş Haberleri

UEFA Konferans Ligi D Grubu güncel puan durumu ve maç programı! Beşiktaş'ın kaç puanı var ve kaçıncı sırada? BJK maç fikstürü... - Beşiktaş Haberleri

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UEFA Konferans Ligi'nde Club Brugge, Bodo/Glimt ve Lugano ile D Grubu'nda yer alan Beşiktaş, grubundaki 3. maçında bu akşam Bodo/Glimt ile karşı karşıya geldi ve grubundaki ilk 3 puanını almak için sahaya çıktı. Merakla beklenen karşılaşma sonrası D Grubu'ndaki son durum, günün maçları ve temsilcimizin fikstürüne dair bilgileri derledik!