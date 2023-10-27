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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş UEFA Konferans Ligi D Grubu güncel puan durumu ve maç programı! Beşiktaş'ın kaç puanı var ve kaçıncı sırada? BJK maç fikstürü... - Beşiktaş Haberleri

        UEFA Konferans Ligi D Grubu puan durumu! Beşiktaş kaçıncı sırada ve kaç puanı var?

        UEFA Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup aşaması 2. maçları bu akşam oynandı. D Grubu'nda Club Brugge, Lugano ve Bodo/Glimt ile mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, bu kez İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya geldi. İşte, büyük bir mücadeleye sahne olması beklenen zorlu mücadele öncesi UEFA Konferans Ligi D Grubu puan durumu ve günün maçlarının programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2023 - 00:45 Güncelleme: 27.10.2023 - 00:45
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        UEFA Konferans Ligi'nde Club Brugge, Bodo/Glimt ve Lugano ile D Grubu'nda yer alan Beşiktaş, grubundaki 3. maçında bu akşam Bodo/Glimt ile karşı karşıya geldi ve grubundaki ilk 3 puanını almak için sahaya çıktı. Merakla beklenen karşılaşma sonrası D Grubu'ndaki son durum, günün maçları ve temsilcimizin fikstürüne dair bilgileri derledik!

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        2

        UEFA KONFERANS LİGİ D GRUBU GÜNÜN MAÇLARI

        Lugano - Club Brugge (19:45) Exxen

        Bodo/Glimt - Beşiktaş (22:00) Exxen

        3

        UEFA KONFERANS LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU

        1- Club Brugge / 7 Puan

        2- Bodo/Glimt / 4 Puan
        3 - Lugano / 4 Puan

        4- Beşiktaş / 1 Puan


        4

        BEŞİKTAŞ'IN KONFERANS LİGİ FİKSTÜRÜ

        26 EKİM PERŞEMBE

        FK Bodø/Glimt – Beşiktaş

        9 KASIM PERŞEMBE

        Beşiktaş – FK Bodø/Glimt

        30 KASIM PERNŞEMBE

        Beşiktaş – Club Brugge

        14 ARALIK PERŞEMBE

        FC Lugano – Beşiktaş

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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