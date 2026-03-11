Canlı
        UEFA KONFERANS LİGİ SON 16 TURU: Samsunspor- Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Samsunspor- Vallecano muhtemel 11

        Samsunspor- Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Samsunspor, Vallecano ile karşı karşıya geliyor. Kırmızı beyazlılar, 19 Mayıs Stadyumu'nda rakibini mağlup ederek zorlu rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor. Bu kapsamda karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın başlama saatini ve yayıncı kuruluşunu merak ediyor. Peki, Samsunspor- Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Samsunspor- Vallecano maçının muhtemel 11'leri

        1

        Avrupa arenasında başarılı bir sezon geçiren Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde yoluna emin adımlarla devam ediyor. Lig aşamasını başarılı şekilde tamamlayan Karadeniz temsilcisi, play-off turunu da geçerek adını son 16 turuna yazdırdı. Bu turda İspanya’nın güçlü ekiplerinden Rayo Vallecano ile eşleşen kırmızı-beyazlılar, taraftarı önünde oynayacağı ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak rövanş mücadelesi öncesinde avantaj yakalamayı hedefliyor. Futbolseverler ise şimdi Samsunspor–Rayo Vallecano maçının tarihini, saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte detaylar...

        2

        SAMSUNSPOR- VALLECANO MAÇI NE ZAMAN?

        Samsunspor- Vallecano Konferans Ligi son 16 turu maçı 12 Mart Perşembe (yarın) 20.45'te oynanacak.

        3

        SAMSUNSPOR- VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak kritik karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.

        4

        MUHTEMEL 11'LER

        Samsunspor: Okan, Borevkovic, Satka, Van Drongelen, Mendes, Makoumbou, Celil, Tomasson, Holse, Ntcham, Mouandilmadji

        Vallecano: Batalla, Balliu, Lejeune, Felipe, Espino, Gumbau, Lopez, Perez, Palazon, Garcia, De Frutos

