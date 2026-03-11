Avrupa arenasında başarılı bir sezon geçiren Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde yoluna emin adımlarla devam ediyor. Lig aşamasını başarılı şekilde tamamlayan Karadeniz temsilcisi, play-off turunu da geçerek adını son 16 turuna yazdırdı. Bu turda İspanya’nın güçlü ekiplerinden Rayo Vallecano ile eşleşen kırmızı-beyazlılar, taraftarı önünde oynayacağı ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak rövanş mücadelesi öncesinde avantaj yakalamayı hedefliyor. Futbolseverler ise şimdi Samsunspor–Rayo Vallecano maçının tarihini, saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte detaylar...