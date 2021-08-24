Bugün ve yarın gerçekleşecek Şampiyonlar Ligi Play-off rövanş maçlarının ardından Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar netleşmiş olacak. Bu akşam oynanacak maçlardan PSV - Benfica play-off rövanş maçı hakkında merak edilenleri derledik...
PSV BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
PSV - Benfica Şampiyonlar Ligi play off rövanş maçı 24 Ağustos 2021 Salı günü yani bugün oynanacak. Futbol dünyasının ilgiyle takip ettiği mücadele Türkiye saati ile 22:00’de başlayacak. PSV - Benfica maçı Exxen'de canlı olarak yayınlanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF RÖVANŞ MAÇLARI
24 Ağustos Salı:
PSV Eindhoven (Hollanda) - Benfica (Portekiz)
Ludogorets (Bulgaristan) - Malmö (İsveç)
Ferencvaros (Macaristan) - Young Boys (İsviçre)
25 Ağustos Çarşamba:
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Monaco (Fransa)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Sheriff Tiraspol (Moldova)
Brondby (Danimarka) - Salzburg (Avusturya)
YORUMLAR