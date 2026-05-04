        Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oluyor

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oluyor

        UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçları yarın ve 6 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 10:27
        Devler Ligi'nde finalistler belli oluyor!

        UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçlarında heyecan, yarın ve 6 Mayıs Çarşamba günü devam edecek.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında finale çıkacak ekipler belli olacak.

        İngiltere temsilcisi Arsenal, deplasmandaki ilk maçta 1-1 berabere kaldığı İspanya ekibi Atletico Madrid'i yarın TSİ 22.00'de Londra'daki Emirates Stadı'nda konuk edecek.

        Alman ekibi Bayern Münih ise tarihe geçen ve 5-4 yenildiği deplasman mücadelesinin rövanşında Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'i (PSG) çarşamba günü TSİ 22.00'de Münih'teki Allianz Arena'da ağırlayacak.

        PSG ile Bayern Münih arasındaki mücadele, ilk yarısında 5 golün atıldığı ilk UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçı olarak tarihe geçmiş ve aynı zamanda en çok gol atılan yarı final maçı olmuştu.

