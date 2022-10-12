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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sürprizlerin gecesi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarında 4. maçlar sona erdi. Manchester City, PSG, Chelsea, Juventus, Real Madrid gibi yıldızlar topluluklarının boy gösterdiği gecede birçok sürpriz sonuç çıktı; Kylian Mbappe ise tarihe geçti İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

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  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Sürprizlerin gecesi!

    Serie A'da ve Şampiyonlar Ligi'nde kötü günler geçiren Juventus, Avrupa'da büyük bir şok yaşadı. UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü hafta maçında Juventus, İsrail'de Maccabi Haifa'nın konuğu oldu.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Sürprizlerin gecesi!

    Juventus, Torino'da 3-1 mağlup ettiği Maccabi Haifa'ya deplasmanda 2-0'lık skorla boyun eğdi. İsrail ekibinin golleri Omer Atzili'den geldi.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Sürprizlerin gecesi!

    Maccabi Haifa, 2002-03 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi galibiyeti bulunmuyordu. İsrail ekibi 20 yıl sonra turnuvada galip geldi.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Sürprizlerin gecesi!

    Bu sonucun ardından Juventus 3 puanda kalırken Maccabi Haifa ise İtalyan devini yakaladı.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Sürprizlerin gecesi!

    MANCHESTER CITY, DANİMARKA'DA TAKILDI

    Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta maçında Manchester City, Kopenhag'a konuk oldu. Karşılaşmaya baskılı başlayan Manchester City, Rodri'nin 11. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Golün ardından yapılan VAR incelemesinde pozisyonun öncesinde Mahrez'in elle müdahalesi tespit edildi ve konuk ekibin golü geçersiz sayıldı.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Sürprizlerin gecesi!

    İptal edilen golün ardından Manchester City baskısı sürerken 23. dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Kullanılan köşe vuruşunda Akanji ile birlikte hava topuna yükselen Boilesen, topa elle müdahale etti ve yapılan VAR incelemesinin ardından penaltı verildi. Manchester City'de topun başına Riyad Mahrez geçerken Cezayirli oyuncu, fırsatı değerlendiremedi ve penaltı atışından yararlanamadı.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Sürprizlerin gecesi!

    İlk yarının son 15 dakikalık bölümüne 0-0'lık eşitlikle girilirken Manchester City'de Sergio Gomez, Haraldsson'a yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Mücadelenin ikinci yarısında iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve mücadele 0-0'lık eşitlikle noktaladı. 
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Sürprizlerin gecesi!

    Bu sonucun ardından Manchester City, grupta ilk kez puan kaybederken puanını 10'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Gruptaki ikinci beraberliğini alan Kopenhag ise 2 puana ulaştı. Grupta oynanan ilk maç, Manchester City'nin 5-0'lık üstünlüğüyle tamamlanmıştı.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Sürprizlerin gecesi!

    MILANO'DA KAZANAN CHELSEA

    E Grubu'ndaki mücadelede Chelsea, Milan'ı 2-0 mağlup etti. Mücadelenin 18. dakikasında Tomori, Mount'a yaptığı hareketin ardından kırmızı kart gördü ve Chelsea penaltı kazandı. Topun başına geçen Jorginho hata yapmayarak skoru 1-0'a getirdi.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Sürprizlerin gecesi!

    Dakikalar 34'ü gösterirken Aubameyang sahne aldı ve Mount'un pasında yakın köşeye yaptığı plase ile farkı 2'ye çıkardı. İlk 45 dakikada başka gol olmadı. 
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Sürprizlerin gecesi!

    Kalan dakikalarda gol olmayınca Chelsea maçı kazandı ve bu galibiyetle birlikte puanını 7'ye yükselterek liderliğe tırmandı. Milan ise 4 puanda kaldı ve grubun son sırasına geriledi.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Sürprizlerin gecesi!

    1-1 PAYLAŞTILAR

    Grubun diğer mücadelesinde Dinamo Zagreb ile Salzburg karşı karşıya geldi. Mücadelede gol perdesi 12'de açıldı: Nicolas Seiwald, konuk ekibi 1-0 öne geçirdi.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Sürprizlerin gecesi!

    Golden sonra yoğun baskı kuran Dinamo Zagreb aradığı golü 40'ta buldu. Robert Ljubicic skora denge getiren isim oldu.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Sürprizlerin gecesi!

    İkinci yarıda Salzburg etkili oldu ve Sucic'in bir şutu direkten döndü ancak skor değişmeyince mücadele 1-1'lik eşitlikle noktalandı. Salzburg haftayı 6, Dinamo Zagreb ise 4 puanla tamamladı. 
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Sürprizlerin gecesi!

    İSKOÇYA'YA WERNER İMZASI

    F Grubu'nda Celtic, RB Leipzig'i konuk etti. Mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Sürprizlerin gecesi!

    75. dakika oynanırken Timo Werner sahne aldı ve RB Leipzig'i 1-0 öne geçirdi.  84'te bir kez daha sahne alan Werner bu kez golün hazırlayıcısı oldu ve Forsberg maçın sonucunu söyledi: 2-0. 
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Sürprizlerin gecesi!

    Kalan dakikalarda gol olmayınca Leipzig zorlu deplasmanda galibiyete uzanarak puanını 6'ya yükseltti. Celtic ise 1 puanda kaldı. 
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Sürprizlerin gecesi!

    REAL SON NEFESTE! 

    Gecenin diğer bir sürprizi ise Shakhtar'dan geldi. Real Madrid'i konuk eden Shakhtar ilk 45 dakikayı gol yemeden kapattı, 46'da ise öne geçti: Zubkov, Ukrayna ekibini üstünlüğe taşıyan golü kaydetti.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Sürprizlerin gecesi!

    Carlo Ancelotti 57'de Modric ve Vinicius Junior'u oyuna sürerken 68'de Alaba, Camavinga ve Asensio'yu oyuna aldı. Real Madrid aradığı golü ise son dakikalarda buldu: Antonio Rüdiger, İspanyollara 1 puanı getiren golü kaydetti.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Sürprizlerin gecesi!

    Real Madrid bu sonuçla birlikte puanını 10'a yükseltip liderliğini sürdürürken Shakhtar ise 5 puanda kaldı.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Sürprizlerin gecesi!

    SEVILLA 1-0'I KORUYAMADI

    Kopenhag ile City'nin olduğu G Grubu'nun 22.00'de başlayan diğer mücadelesinde ise Borussia Dortmund ile Sevilla karşı karşıya geldi. Jorge Sampaoli yönetimindeki Sevilla Nianzou'nun 18'de attığı golle 1-0 öne geçti.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Sürprizlerin gecesi!

    Borussia Dortmund'un İngiliz yıldızı Jude Bellingham bu mücadelede de sahne aldı ve 35'te skora dengeyi getirdi. Genç futbolcu böylece Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm grup maçlarında da birer gol kaydetmiş oldu. 
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Sürprizlerin gecesi!

    Kalan dakikalarda iki takım da fırsatları değerlendiremeyince 1'er puanla yetindiler. Dortmund 7 puanla ikincilik koltuğunu sağlamlaştırırken Sevilla ise haftayı 2 puanla kapadı. 
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Sürprizlerin gecesi!

    MESSI'SİZ PSG, BENFICA'YA TAKILDI

    Paris Saint Germain ve Benfica, Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. haftasında Parc des Princes'de karşı karşıya geldi.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Sürprizlerin gecesi!

    Golsüz geçilen ilk yarım saatin ardından Paris Saint Germain'de Kylian Mbappe, 39. dakikada penaltıdan takımını öne geçiren golü kaydetti ve devreye bu skorla girildi.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Sürprizlerin gecesi!

    Maçın son yarım saatlik bölümüne ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle girilirken konuk Benfica, 62. dakikada Joao Mario ile penaltıdan skora dengeyi getirdi.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Sürprizlerin gecesi!

    Mücadelenin kalan bölümünde iki takım da üstünlük golünü bulamazken karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Kylian Mbappe'nin 87. dakikada attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bu sonucun ardından Paris Saint Germain ve Benfica puanını 8 yaptı.

     
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Sürprizlerin gecesi!

    MBAPPE TARİHE GEÇTİ

    Karşılaşmada Paris Saint Germain'in tek golünü kaydeden Kylian Mbappe, Edinson Cavani'yi geride bırakarak 31 golle kulüp tarihinin Şampiyonlar Ligi'ndeki en skorer ismi oldu.

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