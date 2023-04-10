3 İTALYAN TAKIMINA KARŞI PORTEKİZ'DEN BENFİCA

Kura, finalde Juventus'un Real Madrid'e yenildiği 2017'den bu yana ilk kez bir İtalyan kulübünün ya da Jose Mourinho yönetimindeki Porto'nun Monaco'yu yendiği 2004'ten bu yana ilk kez bir Portekiz takımının yer alabileceği anlamına geliyor. Serie A'nın açık ara lideri Napoli ile Milan, Inter ile de Benfica yarı finale çıkmak için tur arayacak.