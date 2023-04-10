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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul için geri sayım başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son sekize kalan takımların Avrupa futbolunun en büyüğü olabilmek için çıkacağı 60 günlük nefes kesecek maraton yarın başlıyor

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  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul için geri sayım başlıyor

    2004-05 sezonu. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı, "Devler Ligi"nin en unutulmaz finallerinden birine ev sahipliği yaptı ve Liverpool, 3-0 geriden gelerek futbol şölenine dönüştürdüğü tarihi maçı Milan karşısında penaltılarla 3-2 kazandı.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul için geri sayım başlıyor

    Sonrasında silinmez izler bırakacakları Avrupa futbol sahnesine o yıllarda yavaş yavaş çıkmaya başlayan 17 yaşındaki Messi ile 20 yaşındaki Ronaldo, Barcelona'nın Chelsea'ye, Manchester United'ın da Milan'a son 16 turunda elenmesiyle çeyrek finali göremedi.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul için geri sayım başlıyor

    Eski takımı Manchester United'da umduğunu bulamayan ve sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan'a giden Ronaldo ile Bayern Münih engelini aşamayan Paris Saint-Germainli Messi, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 2005'ten bu yana üçüncü kez sahne almayacak.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul için geri sayım başlıyor

    Bu senaryo futbolseverlere yine unutulmaz bir final vaat eder mi bilinmez ama takımlara bakıldığında son yılların en çekişmeli tur mücadeleleri futbolseverlere göz kırpıyor.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul için geri sayım başlıyor

    ANCELOTTİ VE CHELSEA, İSTANBUL'DA İKİNCİ FİNALİN PEŞİNDE

    Kupanın son şampiyonu Real Madrid'in Chelsea ile eşleşmesi, İspanyol ekibinin toplamda 5-4 kazanmak için uzatmalara ihtiyaç duyduğu geçen yılki çeyrek finalin tekrarı niteliğinde.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul için geri sayım başlıyor

    Turnuvayı oyuncu olarak iki, teknik adam olarak da dört kez kazanan İtalyan Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, ilk maçta çarşamba günü Chelsea'yi ağırlayacak. 18 Nisan Salı günü oynanacak rövanşta ise Alman stoper Antonio Rüdiger, Londra ekibinden ayrıldıktan sonra ilk kez Stamford Bridge'e dönecek.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul için geri sayım başlıyor

    İki takımdan biri finale kadar gitmesi durumunda Chelsea ve Ancelotti, İstanbul'da ikinci kez kupa heyecanı yaşayacak. Chelsea, 2019'da UEFA Süper Kupa, Ancelotti de Milan'ın başında Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'da oynamış, iki maçı da penaltılarla Liverpool kazanmıştı.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul için geri sayım başlıyor

    Bayern Münih, Chelsea gibi çeyrek final öncesi teknik direktör değişikliğine giden iki takımdan biri. Takımın performansından memnun olmayan ve Julian Nagelsmann ile yollarını ayıran Bavyera temsilcisi, sezon başında Chelsea'den kovulan Thomas Tuchel ile anlaştı.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul için geri sayım başlıyor

    GUARDİOLA İÇİN UZUN BEKLEYİŞE SON VERMEK KOLAY OLMAYACAK

    2011'de Barcelona ile ikinci kez kazandığı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğundan bu yana kupayı kaldıramayan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, hem takımının hem kendisinin uzun bekleyişine son vermek için önce eski takımı Bayern Münih'i elemek zorunda.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul için geri sayım başlıyor

    52 yaşındaki Guardiola, Münih'te geçirdiği üç yıl boyunca (2013-2016) 3 Bundesliga, 2 Almanya Kupası, birer kez Dünya Kulüpler Kupası ve UEFA Süper Kupası'nı kazandı.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul için geri sayım başlıyor

    2020'de UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Bayern Münih'le ayrılışının ardından ilk kez karşılaşacak Guardiola, yarı final biletini alırsa Lampard yönetimindeki Chelsea ya da kupayı 14 kez müzesine götüren Real Madrid ile eşleşecek.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul için geri sayım başlıyor

    Manchester City ve Real Madrid geçen yıl yarı finalde eşleşmiş, İspanyol ekibi uzatmalarda attığı golle finale çıkmıştı.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul için geri sayım başlıyor

    2020'de Paris Saint-Germain'le Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih'e kaybeden Tuchel, bir yıl sonra Chelsea ile kupayı kaldırmayı başarmıştı.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul için geri sayım başlıyor

    Bu eşleşmeyle Manchester City'den Bayern Münih'e transfer olan Leroy Sane ile kiralanan Joao Cancelo, yarınki maçta Etihad Stadı'na dönecek.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul için geri sayım başlıyor

    3 İTALYAN TAKIMINA KARŞI PORTEKİZ'DEN BENFİCA

    Kura, finalde Juventus'un Real Madrid'e yenildiği 2017'den bu yana ilk kez bir İtalyan kulübünün ya da Jose Mourinho yönetimindeki Porto'nun Monaco'yu yendiği 2004'ten bu yana ilk kez bir Portekiz takımının yer alabileceği anlamına geliyor. Serie A'nın açık ara lideri Napoli ile Milan, Inter ile de Benfica yarı finale çıkmak için tur arayacak.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul için geri sayım başlıyor

    Avrupa'nın önde gelen beş liginde maç başına en yüksek puan oranına sahip Napoli, Victor Osimhen, Giovanni Simeone, Khvicha Kvaratskhelia ve Piotr Zielinski gibi gol ayaklarıyla rakiplerini korkuturken, bu futbolcuların dördünün de 4'er gol atarak tehdidi yayması İtalyan ekibini daha da tehlikeli hale getiriyor.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul için geri sayım başlıyor

    Milan, son sekize kalan takımlar arasında en az pas deneyen ve paslarının büyük bölümünü uzun oynayan bir takım. İki takımın ligde nisan başında oynadığı maçı deplasmanda 4-0 kazanan Milan, eşleşmenin zorlu geçeceğinin sinyallerini verdi.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul için geri sayım başlıyor

    Ligde 10 maçlık galibiyet serisi Porto mağlubiyetiyle bozulan Benfica, Şampiyonlar Ligi'nin en skorer ikinci takımı.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul için geri sayım başlıyor

    Portekiz temsilcisinin yarın sahasında ağırlayacağı Inter, deplasman performansı en zayıf takım olarak dikkat çekerken, son sekizdeki ekipler arasında bu tura kadar en düşük (+4) gol averajını elde etti. Buna karşın kaleci Andre Onana'nın yüzde 80'e yakın kurtarış yüzdesiyle formda bir sezon geçirmesi Inter için avantaj.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul için geri sayım başlıyor

    İSTANBUL'DA YENİ ŞAMPİYON ÇIKABİLİR

    İstanbul, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 23. farklı şampiyonu çıkarabilir. En son Chelsea'nin 2012 yılında turnuvanın yeni şampiyonu olduğu turnuvada Napoli ve Manchester City, tarihlerinin ilk kupasını kovalıyor.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul için geri sayım başlıyor

    Son sekize kalan takımlardan Real Madrid 14, Milan 7, Bayern Münih 6, Inter 3, Benfica ve Chelsea 2'şer kez şampiyon oldu.

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