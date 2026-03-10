Canlı
        Haberler Bilgi Spor UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU: Atalanta- Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

        Atalanta- Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

        Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atalanta, Bayern Münih ile kozlarını paylaşıyor. Lig aşamasını ilk sekizde bitiren Bayern Münih son 16'ya direkt katıldı. Öte yandan play off turunda Borussia Dortmund'u eleyen Atalanta son 16 turunda Bavyera ekibinin rakibi oldu. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşma ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Atalanta- Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

        Giriş: 10.03.2026 - 15:42
        Devler Ligi'nin son 16 turunda Atalanta ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. New Balance Arena'da oynanacak müsabakada iki takımda galibiyet için kıyasıya mücadele edecek. Öte yandan futbolseverler maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Atalanta- Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Atalanta- Bayern Münih maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında tüm detaylar...

        ATALANTA- BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

        Atalanta- Bayern Münih Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk aşama maçı 10 Mart Salı (bu akşam) 23.00'te oynanacak.

        New Balance Arena'da oynanacak zorlu mücadele tabii spor 2'den yayınlanacak.

        ATALANTA MUHTEMEL 11

        Carnesecchi, Kossounou, Hien, Kolasinac, Zappacosta, Roon, Pasalic, Bernasconi, Samardzic, Zalewski, Scamacca

        BAYERN MÜNİH MUHTEMEL 11

        Urbig, Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic, Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Diaz, Kane

