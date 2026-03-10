Devler Ligi'nin son 16 turunda Atalanta ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. New Balance Arena'da oynanacak müsabakada iki takımda galibiyet için kıyasıya mücadele edecek. Öte yandan futbolseverler maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Atalanta- Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Atalanta- Bayern Münih maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında tüm detaylar...