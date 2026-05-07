UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finaline özel unutulmaz gece

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı için Pepsi tarafından düzenlenen özel maç izleme etkinliği, futbolseverleri bir araya getirdi. İstanbul'da gerçekleştirilen gecede davetliler, Bayern Münih - PSG arasındaki yarı final rövanş karşılaşmasını eski milli futbolcu Necati Ateş ve Kasımpaşa forması giyen forvet Cenk Tosun’un katılımıyla dev ekrandan takip etti.

NECATİ ATEŞ VE CENK TOSUN'DAN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ DEĞERLENDİRMESİ

Gecenin özel konuklarından Necati Ateş ve Cenk Tosun etkinliğin atmosferine ve maça dair görüşlerini paylaştı. UEFA Şampiyonlar Ligi atmosferinin her zaman çok özel olduğunu belirten Necati Ateş, "UEFA Şampiyonlar Ligi seviyesindeki maçların atmosferi hem sahadakiler hem de ekran başındakiler için her zaman bambaşkadır. Böylesine çekişmeli bir yarı finali bu kadar güzel bir atmosferde izlemek çok keyifliydi" dedi.

Tüm konuklarla birlikte heyecanlı bir 90 dakika yaşadıklarını dile getiren Cenk Tosun ise, "Futbolun en güzel yanlarından biri, farklı insanları aynı heyecanda buluşturması. Yarı final maçını izleme etkinliğinde çok keyifli, coşkulu ve futbol dolu bir ortam vardı" ifadesini kullandı.

VIBE KOROSU, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MARŞINI SESLENDİRDİ

Başak Doğan şefliğinde sahne alan 40 kişilik VIBE Korosu, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikonik marşı başta olmak üzere birçok özel repertuvar seslendirdi.

Etkinlik kapsamında ayrıca QR tahmin yarışması da gerçekleştirildi. Davetlilere yöneltilen sorulara hızlı ve doğru yanıt veren katılımcılar, UEFA Şampiyonlar Ligi finali için bileti sahibi oldu.