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2023-2024 sezonunda yoluna Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile devam eden Türkiye, bu sezon şimdiye dek en çok puan toplayan ülke konumunda bulunuyor. Bu sayede 4 sıra birden yükselen Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durumunu bir araya getirdik...