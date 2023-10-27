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        Haberler Spor Futbol UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI! 26 Ekim 2023 UEFA ülke sıralaması güncel son durum: Türkiye'nin kaç puanı var ve kaçıncı sırada? - Futbol Haberleri

        UEFA ülke puanı sıralaması! 26 Ekim 2023 UEFA ülke sıralaması: Türkiye kaçıncı sırada ve kaç puanı var?

        UEFA ülke puanı sıralamasında gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'a çevrildi. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın, harika oyununa rağmen Alman devi Bayern Münih karşısında haftayı puansız kapatmasının ardından Türkiye, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan gelecek galibiyet haberlerini beklemeye başladı. İşte, söz konusu mücadeleler öncesi UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2023 - 00:41 Güncelleme: 27.10.2023 - 00:41
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        2023-2024 sezonunda yoluna Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile devam eden Türkiye, bu sezon şimdiye dek en çok puan toplayan ülke konumunda bulunuyor. Bu sayede 4 sıra birden yükselen Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durumunu bir araya getirdik...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        2

        UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL (26 EKİM 2023)

        1- İngiltere - 90.303

        2- İspanya - 76.864

        3- İtalya - 73.141

        4- Almanya - 71.195

        3

        5- Hollanda - 55.700

        6- Fransa - 53.831

        7- Portekiz - 48.982

        8- Belçika - 39.200

        4

        9- TÜRKİYE - 35.350

        10- İskoçya - 32.050

        11- Avusturya - 30.400

        12- İsviçre - 29.975

        5

        TEMSİLCİLERİMİZİN BU HAFTA MAÇLARININ SONUÇLARI VE PROGRAMI

        Şampiyonlar Ligi

        24 Ekim Salı: Galatasaray 1-3 Bayern Münih

        6

        Konferans Ligi

        26 Ekim Perşembe: Fenerbahçe - Ludogorets (19:45) Exxen

        7

        Konferans Ligi

        26 Ekim Perşembe: Bodo/Glimt - Beşiktaş (22:00) Exxen

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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