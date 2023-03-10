UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk ayağında dört maç oynanırken temsilcimiz Fenerbahçe, ilk yarısında birçok net gol kaçırdığı mücadelede Sevilla'ya 2-0 mağlup oldu. Konferans Ligi'ndeki Türk takımlarından Medipol Başakşehir, deplasmanda Belçika ekibi Gent ile 1-1 berabere kalarak üst tur için avantajlı bir skor elde etti. Demir Grup Sivasspor ise konuk olduğu İtalya temsilcisi Fiorentina'ya 69. dakikada Antonin Barak'ın golüyle 1-0 mağlup oldu. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'un maçlarının ardından ülke puanında durum değişti. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! 2023 Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sıraya çıktı?

    UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk ayağında dört maç oynanırken temsilcimiz Fenerbahçe, ilk yarısında birçok net gol kaçırdığı mücadelede Sevilla'ya 2-0 mağlup oldu. Avrupa'da 10 maç aranın ardından yenilgiyi hatırlayan sarı-lacivertlilerin tarihi yenilmezlik serisi de sona erdi. Avrupa Konferans Ligi'ndeki Türk takımlarından Medipol Başakşehir ise deplasmanda Belçika ekibi Gent ile 1-1 berabere kalarak üst tur için avantajlı bir skor elde etti. Demir Grup Sivasspor ise konuk olduğu İtalya temsilcisi Fiorentina'ya 69. dakikada Antonin Barak'ın golüyle 1-0 mağlup oldu. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'un maçlarının ardından ülke puanında durum değişti. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:
  • UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! 2023 Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sıraya çıktı?

    (22. SIRA) GÜNEY KIBRIS RUM KESİMİ: 24.475
  • UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! 2023 Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sıraya çıktı?

    (21. SIRA) İSRAİL. 25.000
  • UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! 2023 Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sıraya çıktı?

    (20. SIRA) YUNANİSTAN:25.225
  • UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! 2023 Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sıraya çıktı?

    (19. SIRA) HIRVATİSTAN: 25.400
  • UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! 2023 Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sıraya çıktı?

    (18. SIRA) RUSYA: 26.215
  • UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! 2023 Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sıraya çıktı?

    (17. SIRA) DANİMARKA: 27.825
  • UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! 2023 Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sıraya çıktı?

    (16. SIRA) NORVEÇ: 29.000
  • UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! 2023 Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sıraya çıktı?

    (15. SIRA) ÇEKYA: 29.050
  • UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! 2023 Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sıraya çıktı?

    (14. SIRA) UKRAYNA: 29.500
  • UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! 2023 Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sıraya çıktı?

    (13. SIRA) İSVİÇRE: 29.925
  • UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! 2023 Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sıraya çıktı?

    (12. SIRA) TÜRKİYE: 31.700
  • UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! 2023 Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sıraya çıktı?

    (11. SIRA) SIRBİSTAN: 32.375
  • UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! 2023 Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sıraya çıktı?

    (10. SIRA) AVUSTURYA: 34.000
  • UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! 2023 Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sıraya çıktı?

    (9 SIRA) İSKOÇYA: 36.400
  • UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! 2023 Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sıraya çıktı?

    (8. SIRA) BELÇİKA: 40.000
  • UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! 2023 Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sıraya çıktı?

    (7. SIRA) PORTEKİZ: 55.382
  • UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! 2023 Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sıraya çıktı?

    (6. SIRA) HOLLANDA: 57.900
  • UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! 2023 Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sıraya çıktı?

    (5. SIRA) FRANSA: 60.664
  • UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! 2023 Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sıraya çıktı?

    (4. SIRA) İTALYA: 75.497
  • UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! 2023 Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sıraya çıktı?

    (3. SIRA) ALMANYA: 81.356
  • UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! 2023 Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sıraya çıktı?

    (2. SIRA) İSPANYA: 90.141
  • UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! 2023 Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sıraya çıktı?

    (1. SIRA) İNGİLTERE: 105.141

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.