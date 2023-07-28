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Ülke puanında yarıştığımız Sırbistan’ın ekibi Vojvodina deplasmanda Kıbrıs ekibi Apoel Nikosa’ya 2-1 mağlup olarak ülke puanına katkı sağlayamadı. Önümüzdeki bir diğer rakip İsviçre temsilcisi Basel de evinde Kazak ekibi Tobol’a 3-1 yenilince Türkiye için avantaj fırsatı doğmuş oldu.