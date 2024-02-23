Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? UEFA ülke puanı sıralaması güncel tablo - Galatasaray Haberleri - Futbol Haberleri

        UEFA Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

        UEFA ülke puanı sıralaması, Galatasaray'ın Sparta Prag'a elenmesinin ardından futbol tutkunları tarafından merak ediliyor. UEFA ülke puanı sıralaması, önümüzdeki yıllarda takımlarımızın Avrupa'da mücadele etmesi açısından oldukça önem taşıyor. Peki, Türkiye UEFA ülkeler listesinde kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte, UEFA ülke puanı sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2024 - 01:06 Güncelleme: 23.02.2024 - 01:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        UEFA ülke puanı sıralaması bu akşam oynanan Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarıyla güncellendi. RAMS Park'ta oynanan ilk maçta 3-2' lik skorla avantaj sağlayan Galatasaray, Sparta Prag deplasmanından 4-1 mağlup ayrıldı. Maçın bitiminin ardından sporseverler, güncel ülke puanı sıralamasını araştırmaya başladı. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte detaylar..

        2

        TÜRKİYE 9'UNCU SIRADA!

        Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 9'uncu sırada yer alıyor. 37.600 puanla 9'uncu sırada yer alan ülkemizi, 10'uncu sırada 35.850 puanla İskoçya takip ediyor.

        3

        GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

        NOT: Maçlar sonuçlandıktan sonra saat 01.00'de puan durumu güncellenecek...

        1- İngiltere: 100.803

        2- İspanya: 86.489

        3- İtalya: 84.426

        4- Almanya: 81.338

        5- Fransa: 62.831

        6- Hollanda: 60.500

        7- Portekiz: 54.149

        8- Belçika: 46.400

        9- Türkiye: 37.600

        10- İskoçya: 35.850

        4

        11- Çekya: 34.550

        12- İsviçre: 31.775

        13- Avusturya: 32.000

        14- Danimarka: 31.450

        15- Norveç: 30.625

        16- İsrail: 30.375

        17- Yunanistan: 28.325

        18- Ukrayna: 28.000

        19- Sirbistan: 27.775

        20- Polonya: 25.375

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Aslan, Çekya'da dağıldı!
        Aslan, Çekya'da dağıldı!
        Kentsel dönüşüme destek Resmi Gazete'de
        Kentsel dönüşüme destek Resmi Gazete'de
        Doğalgaz faciası! Yaşlı çift hayatını kaybetti
        Doğalgaz faciası! Yaşlı çift hayatını kaybetti
        İsrail ordusundan Gazze'ye saldırı: 40 Filistinli öldü
        İsrail ordusundan Gazze'ye saldırı: 40 Filistinli öldü
        320 kilometre uzunluğunda yeni bir otoyol
        320 kilometre uzunluğunda yeni bir otoyol
        Annesi öldükten 3 saat sonra hayatını kaybetti
        Annesi öldükten 3 saat sonra hayatını kaybetti
        Bir TikTok videosu bir aylık kira ödüyor
        Bir TikTok videosu bir aylık kira ödüyor
        Eurovision'dan İsrail'in şarkısına soruşturma
        Eurovision'dan İsrail'in şarkısına soruşturma
        Marmara'da sıcaklık 20 dereceyi aşacak
        Marmara'da sıcaklık 20 dereceyi aşacak
        Takım otobüsüne bombalı saldırı!
        Takım otobüsüne bombalı saldırı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaan'ın 2028'de Hava Kuvvetleri'ne katılmasını planlıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaan'ın 2028'de Hava Kuvvetleri'ne katılmasını planlıyoruz
        "Dünyanın 1 numarasıyım"
        "Dünyanın 1 numarasıyım"
        Anagold Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Demirci'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Anagold Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Demirci'nin ifadesi ortaya çıktı!