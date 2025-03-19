UEFA Uluslar Ligi heyecanı başlıyor!
2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'nde play-off ve çeyrek final ilk maçları yarın oynanacak.
Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunda yarın play-off turunda 8, çeyrek finallerde ise 4 karşılaşma yapılacak.
A Ligi'ne yükselme mücadelesi veren A Milli Futbol Takımı, A/B play-off turu ilk maçında yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Macaristan'ı konuk edecek.
Rövanş maçlarının 23 Mart Pazar günü oynanacağı ligin A/B play-off turunda galip gelenler A Ligi'ne yükselecek, kaybeden ekipler ise yoluna B Ligi'nde devam edecek. B/C play-off eşleşmelerinde kazanan takımlar adlarını B Ligi'ne yazdıracak, kaybeden ülkeler ise C Ligi'nde yer alacak.
Play-off turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:
A/B PLAY-OFF
20.00 Türkiye-Macaristan
22.45 Avusturya-Sırbistan
22.45 Ukrayna-Belçika
22.45 Yunanistan-İskoçya
B/C PLAY-OFF
20.00 Ermenistan-Gürcistan
22.45 Bulgaristan-İrlanda
22.45 Kosova-İzlanda
22.45 Slovakya-Slovenya
ÇEYREK FİNALLER
Ligde çeyrek final ilk maçlarının programı (TSİ) şu şekilde:
22.45 Danimarka-Portekiz
22.45 Hırvatistan-Fransa
22.45 Hollanda-İspanya
22.45 İtalya-Almanya
Hollanda ile İspanya arasındaki eşleşmenin galibi, Türkiye, Gürcistan ve Bulgaristan'ın bulunduğu 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'na dahil olacak.
Rövanş karşılaşmalarının ardından tur atlayan 4 takım, Haziran 2025'teki UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde şampiyonluk mücadelesi verecek.