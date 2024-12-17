UEFA'dan kadın futbolu için yeni organizasyon!

UEFA, kadın futbolunun gelişmesi adına yeni bir organizasyon düzenleyecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin formatı değişirken, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası başlayacak.

Yeni sistemle ilk etapta 37,7 milyon avroluk gelir dağıtacak UEFA, sonraki etapta bu rakamın 46,7 milyon avroya çıkmasını öngörüyor. Tamamı kulüplere dağıtılacak olan bu para, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hak eden kulüpler, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalan takımlar ve yeni başlayacak UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'na katılan ekipler arasında paylaştırılacak.

2025'ten 2027'ye kadar lig aşamasından itibaren katılan kulüpler toplam 18,2 milyon avrodan yararlanacak. Bu rakam, 2027'den 2030'a kadar 24,1 milyon avroya yükselecek.