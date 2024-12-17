Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu UEFA’dan kadın futbolu için yeni organizasyon - Futbol Haberleri

        UEFA’dan kadın futbolu için yeni organizasyon

        UEFA, yeni sezonda hayata geçecek Kadınlar Avrupa Kupası sistemiyle kadın futbolunda gelirleri artıracak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 21:32 Güncelleme: 17.12.2024 - 21:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        UEFA'dan kadın futbolu için yeni organizasyon!
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA, kadın futbolunun gelişmesi adına yeni bir organizasyon düzenleyecek.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin formatı değişirken, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası başlayacak.

        Yeni sistemle ilk etapta 37,7 milyon avroluk gelir dağıtacak UEFA, sonraki etapta bu rakamın 46,7 milyon avroya çıkmasını öngörüyor. Tamamı kulüplere dağıtılacak olan bu para, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hak eden kulüpler, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalan takımlar ve yeni başlayacak UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'na katılan ekipler arasında paylaştırılacak.

        2025'ten 2027'ye kadar lig aşamasından itibaren katılan kulüpler toplam 18,2 milyon avrodan yararlanacak. Bu rakam, 2027'den 2030'a kadar 24,1 milyon avroya yükselecek.

        REKLAM

        Hak edişlerin yüzde 50'si kulüplere katılım sağladıkları için ödenecek, geri kalan yüzde 50'si ise gösterilecek performansa bağlı bonus olarak dağıtılacak. Başlangıç ücretleri lig aşamasındaki 18 kulübün tamamı arasında eşit olarak paylaştırılacak ve her katılımcı 2025-2027 yılları arasında 505 bin avro ve 2027-2030 yılları arasında 670 bin avro kazanacak.

        Şampiyon takımlar ilk iki sezonda 1 milyon 995 bin avro ve 2027-2028 sezonundan itibaren 2 milyon 800 bin avro net rakam kazanabilecek. Mevcut düzende şampiyon takımlar 1 milyon 410 bin avro kazanabiliyordu. Böylece rakamlarda iki sene sonunda yüzde 99'luk artış sağlandı.

        Ayrıca UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi eleme turlarında elenen takımlar, 2025-2027 yılları arası 7,7 milyon avro ve 2027-2030 yılları arası 9,1 milyon avroya çıkacak rakamdan yararlanacak. Takımlar, ulaştıkları her tur için sabit bir miktar ve son pozisyonlarına göre bir performans bonusu alacak. UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'na ayrılan toplam rakam 2025-2027 yılları için 5,6 milyon avroya ulaşacak ve 2027-2030 yılları için de 6,2 milyon avroya yükselecek. Katılımcı kulüpler, ulaşılan her tur için sabit bir miktar kazanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Su tankeri sürücüsü 15 yaşındaki Asel'e çarpıp kaçtı! O anlar anbean kaydedildi
        Su tankeri sürücüsü 15 yaşındaki Asel'e çarpıp kaçtı! O anlar anbean kaydedildi
        Sinan Ateş davasının gerekçeli kararı açıklandı
        Sinan Ateş davasının gerekçeli kararı açıklandı
        16. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        16. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Peskov: Üslerle ilgili karar verilmedi
        Peskov: Üslerle ilgili karar verilmedi
        Netanyahu Suriye'den görüntü verdi
        Netanyahu Suriye'den görüntü verdi
        17 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        17 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        İsrail tankları Dera kırsalında
        İsrail tankları Dera kırsalında
        İşçi servisi TIR'a çarptı: 22 yaralı
        İşçi servisi TIR'a çarptı: 22 yaralı
        Yeni bilirkişi raporu hazırlanacak
        Yeni bilirkişi raporu hazırlanacak
        Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
        Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
        F.Bahçe'den G.Saray'a sert mesaj!
        F.Bahçe'den G.Saray'a sert mesaj!
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Günde 7 bin adım depresyonun etkilerini ortadan kaldırır mı?
        Günde 7 bin adım depresyonun etkilerini ortadan kaldırır mı?
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        Kripto düzenlemesi için tarih verdi
        Kripto düzenlemesi için tarih verdi
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?