Ufuk Özkan ile Sibel Osmanoğlu'nun baş başa akşam yemeği
Ufuk Özkan, yeni bir aşka yelken açtığı sevgilisi Sibel Osmanoğlu ile Arnavutköy'deydi. İlk kez birlikte objektiflere yansıyan Özkan ile Osmanoğlu, bir balıkçıda akşam yemeği yedi
Ufuk Özkan, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle zor bir dönem atlatmıştı. Karaciğer yetmezliğiyle savaşan oyuncu, hastalığının ortaya çıkmasının ardından hastanede tedavi altına alınmış ve daha sonra da sağlığına kavuşmuştu.
2005'te evlendiği Nazan Güneş'ten 2 Ağustos 2022'de boşanan Ufuk Özkan, Sibel Osmanoğlu ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu.
BAŞ BAŞA AKŞAM YEMEĞİ
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ufuk Özkan ile Sibel Osmanoğlu, Arnavutköy'deydi. İlk kez birlikte objektiflere yansıyan çift, bir balıkçıda akşam yemeği yedi.
İkili, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarını fark edince neye uğradıklarını şaşırdı.
Muhabirleri görmezden gelen Özkan ile Osmanoğlu, ardından kahkaha dolu sohbetlerine kaldıkları yerden devam etti.
AŞKI BU FOTOĞRAFLA İLAN ETMİŞTİ
Ufuk Özkan, sevgilisi Sibel Osmanoğlu ile birlikteliğini bu paylaşımla ilan etmişti. Oyuncu, "İyi ki..." ifadelerini kullanıp, gönderisine nazar boncuğu ve kalp emojisi de eklemişti.
Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram