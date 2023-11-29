Ufuk Özkan ile Sibel Osmanoğlu'nun baş başa akşam yemeği

Muhabirleri görmezden gelen Özkan ile Osmanoğlu, ardından kahkaha dolu sohbetlerine kaldıkları yerden devam etti.

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AŞKI BU FOTOĞRAFLA İLAN ETMİŞTİ



Ufuk Özkan, sevgilisi Sibel Osmanoğlu ile birlikteliğini bu paylaşımla ilan etmişti. Oyuncu, "İyi ki..." ifadelerini kullanıp, gönderisine nazar boncuğu ve kalp emojisi de eklemişti.



Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram