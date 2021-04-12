Ufuk Yıldırım'ın hayatı ve şarkıları merak ediliyor. Şarkılar Bizi Söyler'de Barış Manço'nun şarkılarının seslendirileceği 7. bölümde konuk olan Ufuk Yıldırım araştırılıyor. Ufuk Yıldırım kimdir? Ufuk Yıldırım kaç yaşında ve nereli, eşi kim? İşte Ufuk Yıldırım şarkıları...

UFUK YILDIRIM KİDMİR?

Ufuk Yıldırım, 26 Ağustos 1970 tarihinde Almanya'da doğan Türk pop şarkıcısı ve müzisyendir.

UFUK YILDIRIM HAYATI

Önceleri Grup Vitamin üyesi olan sanatçı buradan ayrılarak Ercan Saatçi ile birlikte ikili müzik grubu Ufuk-Ercan"nı oluşturarak insanların gülümseyerek dinlediği esprili parçalar yaptılar.

Daha sonra yoluna tek başına devam eden Ufuk Yıldırım 1994'te Çabuk Gel Annem 1996'da Ufuk Yıldırım 96 ve daha sonrasında iki tane daha müzik albümü yaparak çalışmalarını sürdürdü. 1996 senesinde Ford Escort otomobil reklamı için "Tutkunum" adlı parçayı seslendirdi. Tutkunum parçasının sözü kendisi ve ilk eşi Burcu ile beraber yazmış, müziğini kendisi bestelemiştir. Klip versiyonunda ise Abdullah Oğuz tarafından çekmiştir.

UFUK YILDIRIM EŞİ KİM?

Sanatçı yorumculuğun yanında söz yazarı ve besteci olarak da eserler üreten Ufuk Yıldırım, ayrıca enstrüman olarak klavye çalan sanatçı Barış Manço ve bazı sanatçıların orkestralarında çalıştı. İlk eşi Burcu Hanım'dan boşanarak 2003'te haber sunucusu Sonay Dikkaya ile ikinci evliliğini yapmış 2006'da bir çocuğu dünyaya gelmiştir.

UFUK YILDIRIM ŞARKILARINDAN BAZILARI

Yaradana Yalvartma

Çabuk Gel Annem

Dükkan Senin

Sensizlik Haram Bana

Bebeğim

Kurşuni Renkler

Tükeneceğiz

Beni Sana Hapsettin

Çok Özlüyorum Seni

Tutkunum

Devlerin Aşkı

Affetmedim Kendimi

Yaz Bana

Sakıncalı

Yaz Yağmuru

Sarıl Bana

