Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Ufuk Yıldırım kimdir? Ufuk Yıldırım kaç yaşında ve nereli, eşi kim? İşte Ufuk Yıldırım şarkıları...

Şarkılar Bizi Söyler konuklarından biri olan Ufuk Yıldırım sosyal medyanın gündeminde. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla her hafta Pazartesi akşamları Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşan eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in 7. yeni bölüm konukları araştırılıyor. Ufuk Yıldırım kimdir? Ufuk Yıldırım kaç yaşında ve nereli, eşi kim? İşte Ufuk Yıldırım şarkıları...

Ufuk Yıldırım kimdir? Ufuk Yıldırım kaç yaşında ve nereli, eşi kim? İşte Ufuk Yıldırım şarkıları...

Ufuk Yıldırım'ın hayatı ve şarkıları merak ediliyor. Şarkılar Bizi Söyler'de Barış Manço'nun şarkılarının seslendirileceği 7. bölümde konuk olan Ufuk Yıldırım araştırılıyor. Ufuk Yıldırım kimdir? Ufuk Yıldırım kaç yaşında ve nereli, eşi kim? İşte Ufuk Yıldırım şarkıları...

UFUK YILDIRIM KİDMİR?

Ufuk Yıldırım, 26 Ağustos 1970 tarihinde Almanya'da doğan Türk pop şarkıcısı ve müzisyendir.

UFUK YILDIRIM HAYATI

Önceleri Grup Vitamin üyesi olan sanatçı buradan ayrılarak Ercan Saatçi ile birlikte ikili müzik grubu Ufuk-Ercan"nı oluşturarak insanların gülümseyerek dinlediği esprili parçalar yaptılar.

Daha sonra yoluna tek başına devam eden Ufuk Yıldırım 1994'te Çabuk Gel Annem 1996'da Ufuk Yıldırım 96 ve daha sonrasında iki tane daha müzik albümü yaparak çalışmalarını sürdürdü. 1996 senesinde Ford Escort otomobil reklamı için "Tutkunum" adlı parçayı seslendirdi. Tutkunum parçasının sözü kendisi ve ilk eşi Burcu ile beraber yazmış, müziğini kendisi bestelemiştir. Klip versiyonunda ise Abdullah Oğuz tarafından çekmiştir.

UFUK YILDIRIM EŞİ KİM?

Sanatçı yorumculuğun yanında söz yazarı ve besteci olarak da eserler üreten Ufuk Yıldırım, ayrıca enstrüman olarak klavye çalan sanatçı Barış Manço ve bazı sanatçıların orkestralarında çalıştı. İlk eşi Burcu Hanım'dan boşanarak 2003'te haber sunucusu Sonay Dikkaya ile ikinci evliliğini yapmış 2006'da bir çocuğu dünyaya gelmiştir.

UFUK YILDIRIM ŞARKILARINDAN BAZILARI

Yaradana Yalvartma
Çabuk Gel Annem
Dükkan Senin
Sensizlik Haram Bana
Bebeğim
Kurşuni Renkler
Tükeneceğiz
Beni Sana Hapsettin
Çok Özlüyorum Seni
Tutkunum
Devlerin Aşkı
Affetmedim Kendimi
Yaz Bana
Sakıncalı
Yaz Yağmuru
Sarıl Bana

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sultan Melikşah kimdir? Sultan Melikşah eşleri kim? Sultan Melikşah biyografisi
BİYOGRAFİSultan Melikşah kimdir?
Ferman Akgül kimdir? Ferman Akgül kaç yaşında ve nereli, eşi kim? İşte Ferman Akgül şarkıları ve hayatı
BİYOGRAFİFerman Akgül kimdir?
Murat Dalkılıç kimdir? Murat Dalkılıç kaç yaşında ve nereli? İşte Murat Dalkılıç şarkıları...
BİYOGRAFİMurat Dalkılıç kimdir?
Mehmet Erdem kimdir? Mehmet Erdem kaç yaşında ve nereli? İşte Mehmet Erdem şarkıları...
BİYOGRAFİMehmet Erdem kimdir?
Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında? Aleyna Kalaycıoğlu kimdir?
BİYOGRAFİAleyna Kalaycıoğlu kimdir?
Survivor Dora kimdir? Survivor Dora kaç yaşında, nereli? Uğurtan Dora hakkında bilgiler
BİYOGRAFİSurvivor Dora kimdir, kaç yaşında, nereli?
Haldun Demirhisar kimdir, kaç yaşında, nereli? Serenay Sarıkaya'dan Haldun Demirhisar açıklaması
BİYOGRAFİHaldun Demirhisar kimdir, kaç yaşında, nereli?
Hakan Ural kaç yaşında? Hakan Ural kimdir?
BİYOGRAFİHakan Ural kimdir?
Arif Güloğlu kimdir, kaç yaşında? Arif Güloğlu hastalığı ne?
BİYOGRAFİArif Güloğlu kimdir?
Uğur Şahin kimdir? Uğur Şahin kaç yaşında?
BİYOGRAFİUğur Şahin kimdir?