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HaberlerFiskosUğur Akkuş'un Gonca Derin sessizliği - Magazinn haberleri

Uğur Akkuş'un Gonca Derin sessizliği

Ebru Şallı ile mutlu bir evlilik sürdüren Uğur Akkuş, muhabirlerin eski eşi Gonca Derin ile ilgili sorularını yanıtsız bıraktı

Uğur Akkuş - Gonca Derin - Ebru Şallı
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; eski eşi Gonca Derin tarafından kendisine 100 bin dolarlık dava açılan Uğur Akkuş, önceki akşam Etiler'deki bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı. Akkuş, eşi Ebru Şallı'nın evde olduğunu ve kendisinin de iş toplantısı yaptığını belirtti.

"O KONU İLE İLGİLİ KONUŞMUYORUM"

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Akkuş, "Gonca hanımın açtığı dava ile ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna, "O konu ile ilgili konuşmuyorum" diyerek koşar adımlarla aracına bindi.

 

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