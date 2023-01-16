Kazımcan Karataş'ın sakatlığı sonrasında sol beke arayışlarına başlayan Galatasaray, Emre Taşdemir'in de sürekli sakatlanması sebebiyle bu bölgedeki tercihini yerli oyuncudan yana kullandı.

Önce Antalyaspor'dan Güray Vural'ı isteyen ancak oyuncuya vize çıkmaması sonrasında rotasını Sivas'a çeviren Galatasaray, 600 bin Euro bonservis bedeli ve Emre Taşdemir'in bonservisi karşılığında Sivasspor'la el sıkışmıştı. Uğur Çiftçi transferinde resmi imzalar rötar yaptı.

EMRE'NİN SİVAS İLE ANLAŞMASI BEKLENİYOR

Uğur Çiftçi transferinin resmen açıklanmama sebeplerinden biri Emre Taşdemir'in Sivasspor ile henüz anlaşamaması. Kırmızı-beyazlılar ile görüşme halinde olan milli futbolcunun şartlarda anlaşması durumunda Uğur Çiftçi'nin transferi için engel kalkmış olacak.