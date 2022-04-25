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Uğur Güneş: Arkadaşımın arkadaşı!

Uğur Güneş, önceki akşam kendisi gibi oyuncu olan Atilla Kılıç ve sarışın bir güzelle Bebek'teki bir mekandaydı. Güneş, kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Hanımefendi arkadaşımın arkadaşı... Yanlış bir şey yazmayın!" uyarısında bulundu

HABERTURK.COM
  • Uğur Güneş: Arkadaşımın arkadaşı!

    Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Uğur Güneş (34), önceki akşam kendisi gibi oyuncu olan yakın arkadaşı Atilla Kılıç (42) ile birlikte Bebek'teki bir mekandan çıkarken objektiflere yansdı.

    Çifte gece boyunca sarışın bir güzel de eşlik etti. Flaşların patlamasıyla şok yaşayan oyuncular ve kız arkadaşı, mekana geri kaçtı.
  • Uğur Güneş: Arkadaşımın arkadaşı!

    Restoranın içerisinde yaklaşık 10 dakika kalan üçlü, taksinin gelmesiyle koşar adım mekandan çıktı. Atilla Kılıç, aracın ön koltuğuna, Güneş ve kız arkadaşı ise arka koltuğa geçti.
  • Uğur Güneş: Arkadaşımın arkadaşı!

    "ARKADAŞIMIN ARKADAŞI!"

    Sarışın güzel, görüntü vermemek için yüzünü gizlerken, camı açan Uğur Güneş ise basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    Ünlü oyuncu, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Hanımefendi arkadaşımın arkadaşı... Yanlış bir şey yazmayın!" açıklamasında bulundu.
  • Uğur Güneş: Arkadaşımın arkadaşı!

    Güneş, gazetecilerle sohbet ederken, otomobilin etrafını saran çiçekçiler ise oyunculardan para almak için gülleri aracın üzerine attı. Çiçekçiler gecenin sonunda oyuncularda 100 TL bahşiş aldı.
  • Uğur Güneş: Arkadaşımın arkadaşı!

    "İLİŞKİ DURUMUM; 'HAYIRLISI"

    Uğur Güneş, geçtiğimiz ay, "Aşk hayatınız nasıl gidiyor?" sorusuna, "Bekarım, şu an bir şey yok. İlişki durumum şu an; 'hayırlısı...' Doğru insanı bulduğum zaman neden olmasın..." şeklinde cevap vermişti.

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