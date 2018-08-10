Gazeteci Yazar Uğur Mumcu’nun 1993 yılında katledildiği noktaya dikilen Uğur Mumcu anıtının yanı başındaki elektrik trafosu tepkiye neden oldu. Mumcu’nun kızı Özge Mumcu Aybars, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Bu yaptığınız saygısızlık” diyerek, trafonun kaldırılmasını istedi.

Gazeteci Yazar Uğur Mumcu, 1993 yılında Ankara Gaziosmanpaşa’daki evinin önünde, aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybetti. Mumcu’nun suikasta uğradığı sokağa Uğur Mumcu’nun Sokağı adı verildi. Hayatını kaybettiği noktaya da Uğur Mumcu Anıtı dikildi.

— Özge Mumcu Aybars (@ozge_mumcu) August 10, 2018

Mumcu’nun anıtının hemen yanı başına yerleştirilen trafo ile ilgili Mumcu’nun kızı Özge Mumcu Aybars, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda rahatsızlığını dile getirdi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Candan’ın “Başka yer mi kalmamış. Bu ucube derhal kaldırılsın” tweet’ini retweet yapan Özge Mumcu Aybars, şu paylaşımda bulundu: “Babamın öldürüldüğü yere bu yaptığınız saygısızlık! Bu trafo buradan kaldırılmadığı sürece her gün yazmaya kamuoyu oluşturmaya devam edeceğiz!”

ŞİRKET YETKİLİLERİ: TAŞINACAK

Habertürk'ün ulaştığı Başkent Elektrik yetkilileri trafonun yerinin geçici olduğunu belirterek daha uygun bir yere taşınması için çalışmaların başlatıldığını ve trafonun taşınacağını söyledi.

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