Uğur Pektaş ve oğlu Murathan, Bodrum'da tatil yapıyor

Oyuncu Gamze Özçelik'ten 2012 yılında boşanan oyuncu Uğur Pektaş, oğlu Murathan ile tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Oyuncu ve oğlu gün boyu denizin ve güneşim tadını çıkardı. Gamze Özçelik ise bir yardım derneği ile Somali'de yardıma muhtaç insanlara destek veriyor