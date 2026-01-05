Uğur Sarıkaya yazdı: Avrupa'nın sefiri Fenerbahçe, umutsuz vaka Anadolu Efes!
EuroLeague'de ilk yarı tamamlanırken, ilk 19 hafta sonunda Fenerbahçe Beko'nun yükselen performansı, Anadolu Efes'in ise dibe vuruşu dikkat çekti. Habertürk editörü Uğur Sarıkaya, Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in 19 haftalık performansını kaleme aldı.
EuroLeague'de ilk yarı geçtiğimiz hafta içi oynanan 19. hafta maçlarıyla sona ererken, temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in zıt yönlü performansları dikkat çekti.
Sezona Hayes-Davis ve Guduric gibi EuroLeague şampiyonluğundaki en büyük iki parçasını kaybederek başlayan Fenerbahçe, yeni transferlerin de sisteme adaptasyon sürecini göz önüne aldığımızda sancılı bir sezon başlangıcı yaptı. İç sahadaki Kızılyıldız ve Dubai yenilgileri ile deplasmanda farklı kaybedilen Valencia ve Real Madrid maçları 'Final-Four bu sezon olmayacak mı acaba?' dedirtti. Ancak sonrasında hem NBA patentli yıldızların Avrupa basketboluna adapte olması hem de Jasikevicius'un 'savunma' odaklı sistemine uyum sağlamaları sonucu özlenen Fenerbahçe ortaya çıktı.
Son 10 maçın 9'unu kazanarak zirve ortağı olmayı başardı Fenerbahçe. Olympiakos maçı ertelenen sarı-lacivertliler oynadığı 18 mücadelenin 12'sini kazanırken, 6 mağlubiyet aldı.
Genel savunma performansı ve yıldız oyuncuların takımı benimsemeleriyle birlikte form grafiklerini yükseltmeleri, yakalanan galibiyet serisinde en büyük etken oldu.
Horton-Tucker'ın durdurulamayan potaya penetreleri, Baldwin'in oyun görüşü ve zekası, Hall'un kritik anlardaki üç sayılık isabetleri, Tarık Biberovic'in her geçen gün oyununu olgunlaştırıp gerçek bir skorer gibi hücuma katkı vermesi, Colson'ın hücum ribaundlarını karıştırması, Birch'ün kısaların karşısındaki muhteşem savunma konsantrasyonu ve Melli'nin oyun aklı... Saydığım isimler bu işleri neredeyse kusuruz yapar hale geldiler. Ve bu da haliyle Jasikevicius'un elini fazlasıyla rahatlatıyor. Karakterli bir oyuncu grubuna ve Avrupa'nın son iki yıldır en formda koçuna sahip Fenerbahçe Beko...
Yarınki Olympiakos maçına da Jasikevicius'un imzasını atacağını düşünüyorum. Vezenkov ve Dorsey'yi nasıl savunacağı merak konusu ancak bana göre Horton-Tucker ve Baldwin'in hücumdaki tercihleri maçın anahtarı olacak.
Kısacası Fenerbahçe, oyuncu takımı değil, tam bir koç takımı. Oyunun her yerinde bir Jasikevicius imzası taşıyor Fenerbahçe. Bu kadroyu Jasikevicius'tan başka bir koç bu kadar yükseğe taşıyamazdı. Yönetimin bir an önce Litvanyalı koçla yeni sözleşme imzalaması gerekiyor.
Not olarak Silva ve De Colo takviyeleriyle artık Fenerbahçe'nin açığı kalmadı. Bundan sonrası oyuncu konsantrasyonu ve çemberin Fenerbahçe'yi sevmesine bağlı...
UMUTSUZ VAKA ANADOLU EFES...
2018 yılında EuroLeague'i son sırada tamamlayan Anadolu Efes, o dönemden sonraki en kötü sezonunu yaşıyor. Maalesef iç acıtan bir tabloyla karşı karşıyayız. Anadolu Efes, 19 maçta sadece 6 galibiyet alırken, son sırayı 5 takımla paylaşması da bu acı tabloyu gözler önüne seriyor.
Sezon başında Kokoskov'u büyük umutlarla takımın başına getiren lacivert-beyazlılar, yaptığı transferlerle hemen hemen herkesin hemfikir olduğu EuroLeague'in en dominant guard rotasyonunu kurdu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.
'Hücum antrenörü' olarak ün yapan Kokoskov, Efes'te bu özelliğini nedense gösteremedi. Hücumda ne yaptığını bilmeyen, top paylaşımında sıkıntı yaşayan, ana skorerleri işlemeyen bir Anadolu Efes seyrettik aylarca. Sonunda Kokoskov ile yollar ayrılırken, daha sonra takımın başına geçen ünlü koç Pablo Laso da çare olamadı Efes'in yarasına... Muhteşem Zalgiris galibiyetiyle Efes kariyerine başlayan İspanyol antrenör, sonraki maçlarda beklenen imzasını atamadı takıma.
Lee takviyesiyle 'muhteşem' denilen guard rotasyonunda sanki fazlalık oluştu gibi. Larkin, Loyd, Dozier, Lee gibi topla oynamayı seven guardlara sahip Efes. Bu isimlerin yanında Babb ve Cordinier'in de varlığını es geçemeyiz. Sakatların tümü iyileştiğinde bu kez top paylaşımı sorun yaratacaktır Efes'te. Guard rotasyonunda ne kadar fazlalık varsa, uzun rotasyonunda da ise bir o kadar kısır Efes... Poirier diz problemleriyle boğuşurken, Jones ve Dessert'in ise tecrübesi yeterli değil. Kısaca Laso'nun önünde çok zorlu bir süreç var.
En kötüsü de Anadolu Efes toparlanacağına dair sinyaller de göstermiyor. Oyun olarak kötü olabilirsiniz ancak asıl büyük sorun oyuncuların beden dillerinde saklı. Efes için korkarım ki önümüzdeki günlerde daha büyük sıkıntılar bizleri bekliyor...