Uğur Sarıkaya yazdı: Avrupa'nın sefiri Fenerbahçe, umutsuz vaka Anadolu Efes!

EuroLeague'de ilk yarı geçtiğimiz hafta içi oynanan 19. hafta maçlarıyla sona ererken, temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in zıt yönlü performansları dikkat çekti.

Sezona Hayes-Davis ve Guduric gibi EuroLeague şampiyonluğundaki en büyük iki parçasını kaybederek başlayan Fenerbahçe, yeni transferlerin de sisteme adaptasyon sürecini göz önüne aldığımızda sancılı bir sezon başlangıcı yaptı. İç sahadaki Kızılyıldız ve Dubai yenilgileri ile deplasmanda farklı kaybedilen Valencia ve Real Madrid maçları 'Final-Four bu sezon olmayacak mı acaba?' dedirtti. Ancak sonrasında hem NBA patentli yıldızların Avrupa basketboluna adapte olması hem de Jasikevicius'un 'savunma' odaklı sistemine uyum sağlamaları sonucu özlenen Fenerbahçe ortaya çıktı.

Son 10 maçın 9'unu kazanarak zirve ortağı olmayı başardı Fenerbahçe. Olympiakos maçı ertelenen sarı-lacivertliler oynadığı 18 mücadelenin 12'sini kazanırken, 6 mağlubiyet aldı.

Genel savunma performansı ve yıldız oyuncuların takımı benimsemeleriyle birlikte form grafiklerini yükseltmeleri, yakalanan galibiyet serisinde en büyük etken oldu.

Horton-Tucker'ın durdurulamayan potaya penetreleri, Baldwin'in oyun görüşü ve zekası, Hall'un kritik anlardaki üç sayılık isabetleri, Tarık Biberovic'in her geçen gün oyununu olgunlaştırıp gerçek bir skorer gibi hücuma katkı vermesi, Colson'ın hücum ribaundlarını karıştırması, Birch'ün kısaların karşısındaki muhteşem savunma konsantrasyonu ve Melli'nin oyun aklı... Saydığım isimler bu işleri neredeyse kusuruz yapar hale geldiler. Ve bu da haliyle Jasikevicius'un elini fazlasıyla rahatlatıyor. Karakterli bir oyuncu grubuna ve Avrupa'nın son iki yıldır en formda koçuna sahip Fenerbahçe Beko...

Yarınki Olympiakos maçına da Jasikevicius'un imzasını atacağını düşünüyorum. Vezenkov ve Dorsey'yi nasıl savunacağı merak konusu ancak bana göre Horton-Tucker ve Baldwin'in hücumdaki tercihleri maçın anahtarı olacak.

Kısacası Fenerbahçe, oyuncu takımı değil, tam bir koç takımı. Oyunun her yerinde bir Jasikevicius imzası taşıyor Fenerbahçe. Bu kadroyu Jasikevicius'tan başka bir koç bu kadar yükseğe taşıyamazdı. Yönetimin bir an önce Litvanyalı koçla yeni sözleşme imzalaması gerekiyor.

Not olarak Silva ve De Colo takviyeleriyle artık Fenerbahçe'nin açığı kalmadı. Bundan sonrası oyuncu konsantrasyonu ve çemberin Fenerbahçe'yi sevmesine bağlı...

UMUTSUZ VAKA ANADOLU EFES...