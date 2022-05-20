Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, performansıyla zaferin kilit isimlerinden biri oldu. Başarılı kaleci, Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un sorularını cevapladı. İşte Uğurcan Çakır'ın açıklamaları:

Bu sezon neleri farklı yaptınız da şampiyonluk geldi?

"Yönetim ve hoca tarafından sezon planlaması çok erken yapıldı. Transferler kampa yetişti. Takımın kaynaşması hızlı oldu. Bence kilit noktası buydu. Transferler erken takıma katıldı. Kampı birlikte geçirdik. Bu da olumlu yansıdı."

Kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimali var. Bu durum seni heyecanlandırıyor mu?

"Şampiyonlar Ligi her futbolcunun hayali. Tabii ki ben de çok istiyorum. Önümüzde geçmemiz gereken bir play off turu var. İnşallah Şampiyonlar Ligi'ne kalırız. Şampiyonlar Ligi'nin düşüncesi bile heyecan verici."

Trabzonspor taraftarının şampiyonluk kutlamaları dünyada viral oldu. Siz oyuncular olarak nasıl hissettiniz, eğlenebildiniz mi?

"Gerçekten çok eğlendik. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Harika görüntüler verdiler. Hiçbir sorun olmadan kutladılar. Binlerce taraftarımız stadı, meydanları ve Yenikapı'yı doldurdu. Oyuncular olarak bizler de çok keyif aldık. Stadyumda yaptığım eğlence harikaydı. Organizasyonu yapan herkese teşekkür ediyorum. Hak ettiğimiz şampiyonluğu doyasıya kutladık."

Transferde adın Avrupa'nın birçok önemli takımıyla anılıyor. Şu ana dek herhangi bir teklif geldi mi?

"Evet, ilgilenen kulüpler oluyor. İlla Trabzonspor'dan gideyim diye bir düşüncem yok. Hem benim hem de kulüp için istenilen şartlar oluşursa gitmek isterim. Trabzonspor çok büyük bir kulüp. Burada oynamaktan da onur duyuyorum. O yüzden transferi biraz zamana bıraktım."

Avrupa'da desteklediğin ve formasını giymek istediğin bir takım var mı?

"Yok aslında. Ancak tüm maçları izlemeyi seviyorum. Orada kalecilerin neler yaptıklarına bakıyorum. Elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum."

Şu an örnek aldığın bir kaleci var mı?

"Favorim Chelsea kalecisi Edouard Mendy. Çok iyi çıkış yakaladı."

Trabzon'dan çok iyi kaleciler çıkıyor. Şenol Güneş, Onur Kıvrak, Tolga Zengin ve sen. Birçok isim sayabiliriz. Trabzon'un bu özelliğini neye bağlıyorsun?

"Altyapımız iyi. Biz de altyapıdan yetiştik. Hocalarımız erken yaşlarda her şeyi öğretmeye çalışıyor. Önümüzde oynayan kaleciler de çok iyiydi. Biz de onları geçmek için daha çok çalıştık. İzleyerek, görerek onlardan da bir şeyler öğreniyoruz. Gençliğimde önümde Onur Kıvrak gibi iyi bir kaleci vardı. Ondan çok şey öğrendim. Yine Hakan Arıkan ve Fatih Öztürk de bana çok şey kattı. Onlara da çok teşekkür ediyorum."

Daha önce Avrupa'ya gitmek istediğini söylemiştin. Avrupa'ya kendini hazırladın mı?

"Aslında hazırlamaya çalışıyorum. Yabancı dil öğreniyorum. Tabii ki Avrupa farklı. Maçlarda ve gezmeye gidiyorum ama bir başka ülkede sürekli yaşamak çok farklı. O yüzden kendimi oraya hazırlamaya çalışıyorum. Bakalım gidebilecek miyiz? Zaman gösterecek."

Biz seni antrenmanlarda ve maçlarda görüyoruz. Uğurcan Çakır sosyal hayatta neler yapıyor? İzin gününü nasıl geçiriyor?

"Trabzon'da genellikle evde oluyorum. Eşim ve çocuğumla vakit geçirmeyi seviyorum. Yemek yapıyoruz. Burada balık meşhur. Balık yiyoruz. Takım arkadaşlarımla da zaman geçirmeyi çok seviyorum. Birbirimizin evlerinde buluşuyoruz. Genellikle zamanı evde geçiriyoruz."

Dizi ya da film izlemeyi, kitap okumayı seviyor musun? Seni etkileyen bir film ya da roman karakteri var mı?

"Dizi izlemeyi hiç sevmiyorum. Hatta eşim bu yüzden bana çok kızıyor. O seviyor. Aslında film izlemeyi de çok sevmiyorum. O yüzden oyun oynuyorum genelde. Kitap okuma alışkanlığım da yok."