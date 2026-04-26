Uğurcan Çakır: Fenerbahçe'ye penaltı haricinde fırsat vermedik

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Galatasaray'ın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, derbi galibiyetinin ardından konuştu.

"FENERBAHÇE'Yİ PENALTI HARİCİNDE OYUNUN İÇİNE SOKMADIK"

Milli kaleci, "Maçın başından sonuna kadar oyunun hakimi bizdik. Fenerbahçe'yi penaltı hariç oyunun içine sokmadık. Okan Hocam bizi gerçekten çok iyi hazırlamıştık. Çalıştıklarımızı sahaya yansıttık. Net bir galibiyet aldık. Daha farklı bir galibiyet alabilirdik." dedi.

GALATASARAY'A GELİŞ SÜRECİ

Galatasaray'a transfer süreciyle ilgili konuşan Uğurcan Çakır, "Aslında transferim biraz uzun sürdü. Burada olduğum için mutluyum. Geçmişe hiç bakmıyorum. Burada yaşadıklarımdan gurur duyuyorum. Geçmişi konuşmanın anlamı yok." sözlerini sarf etti.

Deneyimli eldiven, "Burada karakterli oyuncular var. Abdülkerim zaten ikinci kaptan, Mauro'dan sonra. Gerçekten lider bir oyuncu. Galatasaray'da büyük başarılar yaptı. Yunus, altyapıdan yetişmiş, şampiyonluklar da katkılar sağlamış biri. Ben de her zaman takımım için oynarım. Kendimden ziyade takımı ön plana çıkarırım. Trabzonspor'da uzun zaman kaptanlık, liderlik yaptım. Ben kendimi stil olarak lider görürüm ama takım arkadaşıma yardımcılık yaparım. Mauro, Victor, Lemina lider oyuncular, patron Davinson lider oyuncu. Takım lider oyunculardan oluşuyor. Bu da skorlara yansıyor." dedi.

"GÜNAY ABİ ELİNDEN GELENİ YAPACAKTIR"

Samsunspor maçında cezalı olmasını değerlendiren Uğurcan Çakır, "Samsun maçında Günay abi elinden geleni yapacak. Sahada olup olmamam önemli değil. Kart görmek istemiyordum, oynamak istiyordum ama maçın başında kart gördüm. Fazla oynamayı isteyince böyle oldu. Nasip böyleymiş. Günay abi elinden geleni yapacaktır, kazanacağız inşallah." açıklamasını yaptı.