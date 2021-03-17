Antalya'da doğan, İstanbul'da büyüyen 12 yaşında Çekmeköyspor'a santrfor olarak transfer olan Uğurcan Çakır, okul takımında kaleci eksikliği nedeniyle 13 yaşında kaleye geçer. Yamanspor'un altyapı antrenörlerinden Nizam hoca onu takımına transfer eder ancak serüveni burada bitmez. İstanbul'da amcası halı saha işleten Uğurcan'ı Trabzon Futbol Okullarını'nın başındaki Hüseyin Tok izler ve babasına ısrarla oyuncusunu Trabzonspor'a vermesini söyler. En sonunda Uğurcan Çakır, Özkan Sümer tarafından da kabul edilir ve 1461 Trabzon'a transfer olarak serüveni başlar. 2018-19 sezonuna üçüncü kaleci olarak başlar ancak Onur Kıvrak'ın kadro dışı kalmasıyla ateşten gömleği giyer ve bir daha o formayı çıkarmaz! 24 yaşındaki Uğurcan, şans eseri geçtiği kalecilik pozisyonunda ülkenin en iyilerinden biri oldu. Süper Lig'de top koşturan futbolcuların değerleri güncellenirken bordo-mavililerin kaptanı da ligin en değerli futbolcusuna dönüştü.

İHA'da yer alan habere göre Süper Lig'de oyuncuların değerleri güncelledi. Transfermarkt verilerine göre ilk iki sırayı ise kaleciler aldı. Trabzonspor'un kalecisi takım kaptanı Uğurcan Çakır 16 Milyon Euro'luk (142 Milyon 809 Bin TL) değeri ile ilk sırayı alırken onu Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır 13 Milyon 500 Bin Euro (120 Milyon 495 Bin TL) takip etti.

A MİLLİ TAKIM İÇİN DE İLK SIRADA!

Trabzonspor, Süper Lig'de son 11 yıldır kalesini yerli kalecilere emanet ederken, söz konusu süre içerisinde kadrosunda yabancı kaleci bulundurmadı. Bordo-mavililer kalesini en son koruyan isim ise Tony Silva oldu. Senegalli kaleci en son Trabzonspor'un 22 Kasım 2009'da Kasımpaşa ile oynadığı ve 3-1 kaybettiği maçta Karadeniz ekibinin kalesini koruyan son yabancı kaleci oldu. Söz konusu dönemden sonra Trabzonspor'un kalesine yabancı bir isim geçmezken, Tolga Zengin ve Onur Recep Kıvrak isimleriyle uzun süre kalesinde istikrarı yakalayarak bu bölgede sorun yaşamadı. Kaleci Onur'un ardından eldivenleri devralan Uğurcan Çakır ise Süper Lig'in en değerli oyuncusu oldu. Trabzonspor takım kaptanı olan ve kalede önemli bir istikrar yakalayan Uğurcan Çakır, Avrupa takımlarının ise takibinde olurken A Milli Takım ise 1 numarası olması bekleniyor.

ÜST DÜZEY REKABET!

Fenerbahçe'de de uzun yıllar yerli kaleciler kaleyi korudu. Zaman zaman yabancı kaleciler transfer edilse de sarı-lacivertliler de istikrarı yerli kaleciler sağladı. 2017-18 sezonunda Süper Lig'de Carlos Kameni 9 maç İstanbul ekibinin kalesini korurken, 2016-17 sezonunda ise Fabiano, Süper Lig'de 6 maçta forma giydi. 20 yılı aşkın süredir Fenerbahçe'nin bir numarası yerli isimler oldu. Rüştü Reçber ve Volkan Demirel uzun yıllar sarı-lacivertlilerin kalesi korurken Altay da performansıyla istikrarı sağladı ve A Milli Takım kalesi için de bordo-mavililerin kalecisi Uğurcan Çakır ile rekabet içinde olacak.