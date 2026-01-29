Uğurcan Çakır performansıyla göz doldurdu!

Galatasaray'ın 29 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki performansıyla öne çıkıyor. Sezon başında Trabzonspor’dan bonservisiyle Galatasaray’a transfer olan milli kaleci, Devler Ligi’nde ilk yılında sergilediği performansla alkış toplamayı sürdürüyor. Daha önce Trabzonspor formasıyla elemeler dışında UEFA Şampiyonlar Ligi’nde maçı olmayan Uğurcan, Avrupa futbolunun en prestijli kulüp organizasyonunda kısa sürede fark yaratmayı başardı.

Uğurcan Çakır, lig etabında toplam 698 dakika sahada kalarak maç başına ortalama 87,25 dakika forma giydi. Bu süre zarfında maç başına ortalama 0,63 kilometre mesafe kat ederken, kısa sprintlerde ulaştığı 21,85 km/s hızla kalede etkili bir hareketlilik sergiledi. Birçok parametrede yüksek yüzdelere sahip olan Uğurcan, 8 haftalık süreçte toplam 23 kritik kurtarış gerçekleştirdi. Kalesinde 11 gol görmesine rağmen, Liverpool ve Ajax maçlarında kalesini gole kapatmayı başardı. Penaltı kurtaran 10 kaleciden biri olan milli file bekçisi, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4 kez gecenin en iyi kurtarışlarının olduğu listeye girerek (Liverpool 2’nci hafta, Monaco 6’ncı hafta, Atletico Madrid 7’nci hafta ve Manchester City 8’inci hafta) adından söz ettirdi. REKLAM