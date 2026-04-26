Uğurcan Çakır Samsunspor maçında yok!
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Galatasaray'da Uğurcan Çakır, sarı kart görerek Samsunspor maçında cezalı duruma düştü.
Giriş: 26 Nisan 2026 - 20:26
Mücadelenin 6. dakikasında Uğurcan Çakır, sportmenlik dışı hareketi nedeniyle sarı kart gördü.
Deneyimli file bekçisi bu kartın ardından 32. hafta oynanacak Samsunspor maçında cezalı duruma düştü.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ