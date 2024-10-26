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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Uğurcan Çakır: Utanç duyuyorum - Trabzonspor Haberleri

        Uğurcan Çakır: Utanç duyuyorum

        Trabzonspor Kalecisi Uğurcan Çakır, 2-1 mağlup oldukları Göztepe maçının ardından, "Utanç duyuyorum" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2024 - 21:45 Güncelleme: 26.10.2024 - 21:45
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        "Utanç duyuyorum"
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        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'ye 2-1 yenilen Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        "KIRMIZIDAN SONRA SİSTEMİMİZ ÇÖKTÜ"

        Maçın ardından konuşan Uğurcan, "Maça istediğimiz gibi başladık aslında. Baskılardan iyi çıktık 10-15 dakika. Göztepe, 10 kişi kaldıktan sonra oyun sistemimiz çöktü. Herkes saklanmaya başladı. Göztepe, bizden daha fazla gibiydi." dedi.

        "UTANÇ DUYUYORUM"

        Mağlubiyetten dolayı utanç duyduğunu söyleyen milli kaleci, "Maçı daha çok isteyen Göztepe'ydi. Onları tebrik ediyorum. Bizim adımıza ben utanç duyuyorum. Herkesin kendisini sorgulaması lazım. Daha çok çalışmamız, arkadaşın için bir şeyleri vermek çok önemli." ifadelerini kullandı.

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