- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Resmi ziyaret kapsamında İsrail'e gelen Devlet Başkanı Poroşenko, ilk olarak İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile bir araya geldi. AA'nın haberine göre; Poroşenko ve Rivlin, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için atılması gereken adımların yanı sıra Orta Doğu ve Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı.
İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, Poroşenko'ya uluslararası arenada İsrail'e verdiği destekten dolayı teşekkür ederken, Poroşenko da Rivlin'e İsrail'in Ukrayna'ya verdiği destekten ötürü memnuniyetini dile getirdi.
Ukrayna Başkanlık Basın Ofisinden, Devlet Başkanı Poroşenko'nun, Rivlin ile görüşmesinde ayrıca Rusya'nın Kerç Boğazı’nda gözaltına aldığı, daha sonra da tutukladığı 24 Ukrayna askerinin serbest bırakılmasının kolaylaştırılması için İsrail'den yardım istediği bildirildi.
SERBEST TİCARET ANLAŞMASI İMZALANDI
Konuk devlet başkanı akşam saatlerinde de Batı Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. Yemek öncesi iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı.
İki lider, düzenledikleri basın toplantısında, İsrail ile Ukrayna arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasının önemine vurgu yaptı.
Başbakan Netanyahu, iki ülkenin bu anlaşma üzerinde uzun zamandır çalıştığını belirterek "Bu anlaşma iş birliğimizi yeni bir aşamaya taşımış oldu. Ticaretimizin önündeki bariyerleri ortadan kaldırdık." ifadelerini kullandı.
Poroşenko da serbest ticaret anlaşması sayesinde gıda maddelerinin Ukrayna'dan İsrail'e daha ucuza geleceğini, İsrail mallarının da aynı şekilde Ukrayna pazarına daha ucuza ulaşacağını söyledi.
Anlaşmayla iki ülke arasındaki ticaret hacminin gelecek 5 yılda 1 milyar dolara ulaştırılması hedefleniyor.
KERÇ BOĞAZI GERİLİMİ
Geçen yıl kasım sonunda Karadeniz'de bulunan Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemileri, Ukrayna savaş gemilerine kara sularını ihlal ettiği iddiasıyla silahlı müdahalede bulunmuş, Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait üç gemideki 24 askeri personel gözaltına almıştı.
Kırım'daki Rus mahkemesi Ukraynalı askerlerin 2 ay tutuklu kalmasına karar vermiş, ardından askerler başkent Moskova'daki cezaevine gönderilmişti.
Moskova’daki Lefortovskiy Mahkemesi'nde geçen hafta yapılan iki ayrı duruşmada 24 Ukraynalı askerin tutukluluk süresi 24 Nisan'a kadar uzatılmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.