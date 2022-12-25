Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de bu sene ülkesindeki insanların Noel Bayramı'nı savaşın gölgesinde kutladıklarını, bazı Ukraynalıların esir olmaları veya ülkeden ayrılmak zorunda kaldığı için çeşitli ülkelerde zor şartlarda bayramı kutladığını anlattı. Zelenskiy, "Tüm Ukraynalı erkek ve kadınları tekrar özgürlüğüne kavuşturacağız." açıklamasında bulundu.