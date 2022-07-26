Zelenskiy duyurdu: Odessa'ya ikinci saldırı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Tahıl Tedarik Anlaşması’nın ardından Odessa bölgesine ikinci saldırının düzenlendiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenskiy, "Bu sabah. Sıradan bir köy olan Zatoka. İnsanların barındığı, yaşadığı, sadece yaşadığı bir yer. Bir üs ya da asker yok. Rusya Federasyonu'ndan teröristler vurmak istiyor. Her şeyden onlar sorumlu olacak" dedi.

Zelenskiy'nin paylaştığı görüntülerde, köyün sokaklarının harabeye döndüğü ve dumanların yükseldiği anlar yer aldı.

UKRAYNA SALDIRIYI AÇIKLAMIŞ, RUSYA KABUL ETMİŞTİ

Ukraynalı yetkililer, Moskova ve Kiev'in Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin arabuluculuğunda tahıl sevkiyatını yeniden başlatmayı kabul etmesinden bir gün sonra, Cumartesi günü Rus güçlerini Karadeniz'deki Odessa limanını füzelerle vurmakla suçlamıştı.

Ukrayna'nın güneyindeki askeri komutanlık, hava savunma sistemlerinin iki füzeyi vurduğunu, ancak diğer ikisinin de 'limanın altyapısına zarar verdiğini' açıklamıştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Moskova'yı BM ve Türkiye'ye "taahhütlerini baltalamakla" suçladı ve "Rusya'nın Odesa limanına füze saldırısı başlatması ve verdiği sözleri tutması 24 saatten az sürdü. Bu anlaşma çökerse tüm sorumluluk Rusya'nındır" demişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise, Rus güçlerinin Karadeniz'deki Odesa limanında Ukrayna donanmasına ait bir gemiyi yüksek hassasiyetli füzelerle vurduğunu açıklamıştı.

TÜRKİYE'DE İMZALANAN ANLAŞMA

Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatının yeniden başlatılmasını içeren anlaşma için Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres, Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov'un katılımıyla dün Dolmabahçe Ofisi'nde imzalar atılmıştı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiğiyle Karadeniz'den dünyanın birçok ülkesine yeni bir nefes borusu açmış olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

BM Genel Sekreteri Guterres ise "Bugün Karadeniz'de, dünyanın her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bir umut ışığı var." demişti.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.



