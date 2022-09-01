Zelenskiy villasını Ruslara mı kiraladı? 0:00 / 0:00

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İtalyan Il Tirreno gazetesinin bildirdiğine göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Toskana'daki lüks villasını ağustos ayı için Ruslara kiraladı.

Gazetenin haberine göre, ikametgahı Londra'da olan bir Rus çift, villayı Ağustos ayı için kiraladı ve 50 bin € ödedi. Habere göre, İtalyan sahil kasabası Forte dei Marmi'de bulunan villa, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, aktör olduğu dönem dört milyon avroya satın alındı.

ÇİFTİN ZELENSKIY'NIN MÜLKÜNDE KALDIĞI DOĞRULANDI

Il Tirreno, çiftin sosyal medyada paylaştığı fotoğrafların Zelenskiy'nin mülkünde kaldıklarını doğruladığını aktardı.

Bir başka İtalyan gazetesi Corriere Della Serra, villanın emlakçıyla temasa geçti. Emlakçı, "Kiracılar Rus değildi, ancak daha fazlasını söyleyemem çünkü mahremiyet kurallarına uymam gerek." dedi.

Ancak gazete, kiracıların muhtemelen Rus kökenli olduğunu, "uzun zaman önce İngiltere'ye geldiklerini ve belki de İngiliz vatandaşlığına sahip olduklarını" öne sürdü.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırıları halen devam ederken, Zelenskiy geçtiğimiz günlerde AB'yi Rus ziyaretçilere vize vermemeye çağırdı.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.