Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Tahıl Anlaşması için telefon görüşmesi gerçekleştirdi

17 Temmuz’da süresi dolan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması için diplomatik arayışlar sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile NATO Genel Sekretesi Jens Stoltenberg, söz konusu tahıl anlaşması için bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenskiy, “Karadeniz’deki mevcut durum ve küresel gıda krizine ilişkin değerlendirmelerimizi paylaştık. Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın engelinin kaldırılması ve sürdürülebilir bir şekilde işletilmesi için gerekli ve öncelikli atılacak adımlar tespit edilmiştir” dedi.

Geçtiğimiz 11-12 Temmuz’da Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi’nde varılan anlaşmaların uygulanmasını görüştüklerini belirten Zelenskiy, “Ayrıca Ukrayna’nın NATO’ya üyeliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk.” ifadelerini kullandı.