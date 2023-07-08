Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Patrik Bartholomeos'u ziyaret etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'nde görüştü
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy sabah saatlerinde Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti.
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Zelenski'yi patikhanenin giriş bölümünde bulunan avluda karşıladı.
İkili daha sonra, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'ne girdi. Zelenskiy tören öncesi basına mensuplarına dönerek "Günaydın. Teşekkür ederim" dedi. Kilisede düzenlenen törende savaşta hayatını kaybedenler için dualar edildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Bartholomeos'un özel bir görüşme yapıyor. Görüşme sonrası basın açıklaması yapılması bekleniyor.
* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.