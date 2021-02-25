Lucescu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ukrayna'da teknik direktör olmanın zorluğundan bahsederek, "Ukrayna futbolu, Türk futbolu gibi zor. Dinamo Kiev taraftarının beni sevmemesi normaldi. 12 yıl boyunca Shahktar Donetsk’in başındaydım ve birçok şampiyonluk kazandım. Tabii ki o zamanlar Dinamo Kiev en büyük rakibimizdi. Şimdi ise Dinamo Kiev’i zirveye taşımak için çabalıyorum. Taraftarın tamamı değil, sadece bir kısmı bana tepkili. Taraftar bana alışıyor, onlarla ilişkim iyi." şeklinde konuştu.