Ulaştırmada sıfır atık dönemine geçiliyor

Sıfır Atık Hareketi kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde ulusal ve uluslararası ölçekte çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda kritik bir iş birliğine imza attı.

Bu kapsamda, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımlarıyla imzalanan İş Birliği Protokolü; ulaştırma ve altyapı sektörlerinde sıfır atık yaklaşımının yaygınlaştırılması, sürdürülebilir ulaşım modellerinin teşvik edilmesi ve çevresel etkilerin minimize edilmesine yönelik çok boyutlu bir çerçeve sunmayı amaçlıyor.

REKLAM

Protokol; kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum arasında güçlü bir sinerji oluşturmayı hedefleyen kapsamlı bir iş birliği zemini tesis ediyor.

"ULAŞTIRMA VE ALTYAPIDA SIFIR ATIK ÇALIŞMALARI GÜÇLENDİRİLECEK"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş protokol törenindeki konuşmasında, Türkiye’nin bu yıl iki önemli uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapacağını belirterek, "Biri 5-7 Haziran'da gerçekleştirilecek Sıfır Atık Forumu. Foruma 150'den fazla ülkenin temsilcisi gelecek. Dünya genelinde 100'den fazla bakanı ve 5 binden fazla katılımcıyı ağırlayacağız. Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlar, Harvard, Cambridge gibi dünyanın en iyi üniversiteleriyle Türkiye'den üniversitelerimizle beraber yaptığımız forum, dünyanın en büyük ve en kapsamlı sıfır atık iklim ve çevre toplantısı olma özelliğini taşıyor" dedi.

Protokolle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın da sürece dahil olacağını belirten Ağırbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin ulaşım ve altyapı alanında önemli yatırımlara imza attığını ifade etti.

REKLAM

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamındaki COP31’e ev sahipliği yapacağını hatırlatan Ağırbaş, sürece farklı paydaşların katılımını artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Dünya genelinde dezavantajlı grupların, üniversitelerin, devlet işletme örgütlerinin sürece katılmasıyla alakalı çalışıyoruz. Bugün imza altına alacağımız protokolle Türkiye'de sıfır atık bağlamında ulaştırma ve altyapı sektörüyle alakalı çalışmaları daha da güçlendireceğiz" diye konuştu.

"ULAŞIM SEKTÖRÜ KRİTİK ROL ÜSTLENİYOR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise yaptığı konuşmada, 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Hareketi’nin, Türkiye’den doğarak bugün 193 ülkede karşılık bulan küresel bir marka ve dönüşüm modeli haline geldiğini ifade etti.

Ulaşım sektörünün, tarih boyunca medeniyetlerin gelişiminde ve insanlığın ilerleyişinde kritik bir rol üstlendiğine dikkat çeken Uraloğlu, sektörün günümüzde sera gazı emisyonları içindeki payına ilişkin çarpıcı veriler paylaşarak, "Günümüzde ulaşım sektörü sera gazı emisyonuna neden olan sektörler arasında yaklaşık yüzde 21'lik payla dünyada üçüncü, yüzde 17,6'lık payla Türkiye'de ise ikinci sırada. Bu veriler, ulaşım sektörünün iklim değişikliğiyle mücadelede kritik rol üstlendiğini ya da üstlenmesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır" diye konuştu.

REKLAM

Küresel iklim değişikliği ve doğal kaynakların sınırlılığı gibi gerçeklerin sektörü dönüşüme zorladığını belirten Uraloğlu, bu dönüşümün yalnızca bir zorunluluk değil, aynı zamanda gelecek nesillere karşı yerine getirilmesi gereken bir sorumluluk olduğunun altını çizdi.

Sıfır Atık Vakfı ile imzalanan iş birliği protokolünün bu sorumluluk anlayışının somut bir yansıması olduğunu vurgulayan Uraloğlu, Bakanlık olarak çevresel sürdürülebilirlik alanında önemli bir kurumsal birikim oluşturduklarını belirtti.

"ATIK YÖNETİMİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKACAK"

2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda çevresel sürdürülebilirliğin ekonomik kalkınmayla birlikte ele alındığını vurgulayan Uraloğlu, "Protokol, ulaştırma ve altyapı sektörlerinde sıfır atık yaklaşımının yaygınlaştırılması, kaynak verimliliğinin artırılması, atık oluşumunun önlenmesi, döngüsel ekonomi modelinin benimsenmesi ve yeşil altyapı uygulamalarının teşvik edilmesi amacıyla hazırlandı. Protokolle ulaştırma projelerimizde atık yönetimini en üst seviyeye çıkaracağız, inşaat ve bakım süreçlerinde geri dönüşümlü malzeme kullanımını artıracağız, limanlarımızda, havalimanlarımızda ve istasyonlarımızda sıfır atık uygulamalarını standart haline getireceğiz, sürdürülebilir ulaşım bilincini yolcularımıza, çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza yaygınlaştıracağız. Kurumsal karbon ayak izi hesabını Türkiye'de ilk gerçekleştiren bakanlık olmanın sorumluluğuyla, her projemizi çevresel sürdürülebilirlik ilkeleriyle şekillendiriyoruz" dedi.

COP31 TÜRKİYE'NİN EV SAHİPLİĞİND GERÇEKLEŞECEK

Sıfır Atık Vakfı tarafından 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek Sıfır Atık Forumu ile 9-20 Kasım tarihlerinde Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) gibi küresel platformlarda Türkiye’nin öncü rolünü güçlendirecek ortak çalışmalar yürütülmesi öngörülüyor.

Akademik araştırmaların desteklenmesi, veri paylaşımı, müfredat geliştirme ve teknik kapasite artırımı gibi alanlarda sağlanacak karşılıklı katkılar da sürdürülebilirlik ekosisteminin güçlenmesine önemli katkı sunacak.

Böylece, yalnızca bugünün değil, geleceğin ulaşım ve altyapı sistemleri de çevreyle uyumlu bir anlayışla şekillendirilecek.