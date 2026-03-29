        Haberler Spor Futbol Uli Hoeness: Kane 250 milyon Euro eder! - Futbol Haberleri

        Uli Hoeness: Kane 250 milyon Euro eder!

        Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Hoeness, Harry Kane için "Alexander Isak 150 milyon euroysa, Kane 250 milyon euro" değerlendirmesinde bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2026 - 16:57 Güncelleme:
        "Kane 250 milyon Euro eder!"

        Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Hoeness, Harry Kane hakkında Kicker'a çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

        "ISAK 150 MİLYON EURO İSE KANE 250 MİLYON EURO"

        Transfer piyasasındaki yüksek bonservis bedellerine değinen Hoeness, Alexander Isak için Liverpool'un ödediği 150 milyon Euro'yu örnek göstererek "Liverpool'un Isak için 150 milyon euro ödediğini düşünürsek, Harry'nin değeri 250 milyon euro." ifadelerini kullandı.

        "SÖZLEŞME UZATMASI HAYAL OLUR"

        Yıldız oyuncunun geleceğiyle ilgili de konuşan Hoeness, "Kulüpte mümkün olduğunca uzun süre kalmasını istiyoruz. Sözleşmesini uzatması bir hayal olur." dedi.

        "AİLESİ BURADA ÇOK MUTLU"

        2027'ye kadar kontratı bulunan Kane'in kulüpte mutlu olduğu vurgulanırken, Hoeness şu ifadeleri kullandı:

        "Duyduğum ve hissettiğim kadarıyla kendisi ve ailesi burada çok mutlu."

        "BU GERÇEKTEN İNANILMAZ"

        Vincent Kompany yönetiminde Kane'in daha komple bir forvete dönüştüğünü belirten Hoeness, İngiliz yıldızı övdü:

        "Her duran topta kendi ceza sahasında da görev alıyor. Pasları inanılmaz; durduğu yerden 70 metrelik pası Olise'ye atabiliyor. Bu gerçekten inanılmaz."

