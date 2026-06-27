Ülke genelindeki eş zamanlı operasyonlarda 595 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce suç örgütleriyle etkin mücadele kapsamında yayımlanan genelge doğrultusunda, Cumhuriyet Başsavcılıkları arasında koordinasyon ve uygulama birliğinin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda ülke genelinde geniş kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığı koordinasyonunda 26 Haziran 2026’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda organize suç yapıları, uyuşturucu ticareti, yasa dışı bahis, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, yağma, silah kaçakçılığı ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik faaliyetler hedef alındı.

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1.095 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonu ve kolluk birimlerinin eş zamanlı çalışmaları sonucunda 1.095 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Operasyonlarda 595 şüpheli gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 103’ü tutuklandı. 56 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 96 şüpheli serbest bırakıldı.

169 FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Soruşturma kapsamında 76 şüphelinin başka suçlardan ceza infaz kurumlarında bulunduğu belirlendi.

Firari durumda olan 169 şüpheli hakkında ise yakalama kararı doğrultusunda çalışmaların sürdüğü bildirildi.

SİLAH, UYUŞTURUCU VE DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, uzun namlulu silah, av tüfeği ve mühimmat ele geçirildi.

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Ayrıca yüklü miktarda uyuşturucu ve uyarıcı madde, dijital materyaller, banka ve finans kayıtları, POS cihazları, senetler ve suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit paraya da el konuldu.

MAL VARLIKLARI İNCELEMEYE ALINDI

Soruşturmalar kapsamında taşınır ve taşınmaz malvarlıklarına yönelik de işlem yapıldı.

Ele geçirilen delillerin, suç örgütlerinin hem silahlı yapılanmalarına hem de ekonomik faaliyetlerine ilişkin önemli veriler içerdiği belirtildi.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP YAPILDI

Soruşturmaların önemli bölümünde teknik ve fiziki takip tedbirleri uygulandı.

Bu çalışmalarla suç örgütlerinin hiyerarşik yapıları, finans kaynakları, iletişim ağları ve suçtan elde edilen gelir mekanizmalarının bütün yönleriyle ortaya çıkarıldığı ifade edildi.

SUÇ ÖRGÜTLERİNE AĞIR DARBE

Eş zamanlı operasyonlarla yalnızca suç faillerinin yakalanmadığı, aynı zamanda organize suç örgütlerinin finansman kaynaklarına, lojistik imkanlarına ve suç işleme kapasitelerine de müdahale edildiği kaydedildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları arasında sağlanan koordinasyon sayesinde operasyonların aynı anda yürütüldüğü, böylece suç örgütlerinin delil karartma, kaçma ve yeniden organize olma kabiliyetlerinin büyük ölçüde engellendiği belirtildi.

FOTO: İHA