Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2023 Şubat Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Adıyaman, Malatya, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde depreme bağlı olarak veri sayısının yetersiz olması nedeniyle söz konusu illerde 2023 Şubat ve Mart ayı endeksleri sabit kabul edildi.

2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,4 oranında arttı. KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 132,8, reel olarak ise yüzde 55,4 oranında yükseldi.

Türkiye'de metrekare başına ortalama fiyat 21 bin 777,3 TL, İstanbul'da ise 33 bin 731,1 TL olurken dolar bazında da rekorlar tazelendi.

Mart 2023'te Türkiye genelinde ortalama metrekare başına fiyat 1146 dolar, İstanbul'da ise 1775 dolar olarak kayıtlara geçti.

REKOR SERİSİ TÜRKİYE GENELİNDE 8, İSTANBUL'DA 4 AYA ULAŞTI

Türkiye genelinde 2016 Eylül'deki tarihi zirvesini 2022 Ağustos'ta geçen ortalama metrekare başına fiyat, üst üste 8. ayda da rekor serisini sürdürdü. İstanbul'da ise rekor serisi 4. aya çıktı.

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK ARTIŞIN YAŞANDIĞI BÖLGELER

En yüksek yıllık fiyat artışı Zonguldak, Karabük, Bartın bölgesinde (yüzde 161,1) gerçekleşti. Çankırı, Kastamonu, Sinop (yüzde 159) ve Edirne, Kırklareli, Tekirdağ (yüzde 155,3) bu bölgeyi takip etti.

En düşük yıllık fiyat artışı ise; yüzde 86,3 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde, yüzde 94,2 ile Kilis, Adıyaman, Gaziantep bölgesinde ve yüzde 99,3 ile Diyarbakır, Şanlıurfa bölgesinde gerçekleşti.