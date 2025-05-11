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        Ülkemizin büyük bölümü yağışlı! 3 uyarı birden yapıldı!

        Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre bugün ülkemizin batı kesimleri dışında büyük bölümünde yağış bekleniyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2025 - 09:16 Güncelleme: 11.05.2025 - 09:16
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        Ülkemizin büyük bölümü yağışlı! 3 uyarı birden yapıldı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

        Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu (Konya'nın güneyi ve Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bilecik, Sakarya, Bursa'nın doğusu, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Adana ve Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz ile Erzurum'un kuzeyi, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

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        HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR

        Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, yurdun kuzey ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        Fotoğraf: İHA

        İstanbul

        Güneşli 20°

        Ankara

        Sağanak Yağış 21°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 25°

        Antalya

        Güneşli 26°

        Trabzon

        Sağanak Yağış 16°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 17°

        Adana

        Güneşli 31°

        Diyarbakır

        Bulutlu 31°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 31°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 22°

        3 UYARI BİRDEN

        Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz ile Erzurum'un kuzeyi, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Rüzgarın da, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

        Ayrıca Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalama, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış beklendiği de ifade edildi.

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