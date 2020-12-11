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Ülker, uluslararası ödül platformlarından ‘Boc International Brilliance Awards’ta, aday olduğu 4 kategorinin 2’sinde altın ödülü aldığını bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, Ülker İnsan Kaynakları ekibi, “Çalışan Bağlılığında Mükemmellik“ kategorisindeki ödülü pandemi döneminde çalışan odaklı ve yenilikçi yaklaşımı sayesinde kazanırken, “İç İletişimde Teknoloji Kullanımında Mükemmellik” kategorisinde ise tüm fabrika çalışanlarının ilk dijital asistanı olan ONE uygulamasıyla aldı.

Ülker CEO’su Mete Buyurgan, İK projelerinin Boc International Brilliance Awards gibi önemli bir platformda ödüllendirilmesinin kendileri için mutluluk verici olduğunu belirterek, "Şirketimiz, çalışanlarına verdiği değeri, tüm çalışanları kapsayacak yenilikçi uygulamalarla gözler önüne seriyor. Pandemi döneminde tüm fabrikalarımızdaki çalışanlarımıza ve onların çalışma ortamına odaklandık" dedi.

Çalışanlara özel kapalı devre bir mobil aplikasyon olan ONE, birçok uygulamayı içerisinde bulundurarak, çalışanların haftalık çalışma planları, bordro ve özlük işleri gibi süreçleri takip etmelerine olanak sağlıyor.