T&uuml;rkiye&rsquo;nin en hızlı ve en koşulabilir patika koşusu unvanına sahip Ultra Abant etkinliği 8-9 Ağustos 2025 tarihlerinde 3. Kez d&uuml;zenlendi. &Uuml;lkemizin en hızlı sporcularının yarıştığı Ultra Abant, T&uuml;rkiye ve Bolu turizmine ve tanıtımına da b&uuml;y&uuml;k katkılar sağlamaya devam ediyor. Yarışmaya 9 &uuml;lkeden 790 sporcu katılıyor. Almanya, Azerbaycan, Fransa, KKTC, Makedonya, Romanya, T&uuml;rkiye, Rusya, Ukrayna&rsquo;dan gelecek sporcular Bolu&rsquo;nun eşsiz g&uuml;zelliklerini d&uuml;nyaya g&ouml;sterme fırsatı yakalayacaklar. 8-9 Ağustos 2025 tarihlerinde 3. kez ger&ccedil;ekleştirilen Ultra Abant, Bolu ve Abant G&ouml;l&uuml; &ccedil;evresinde yer alan otel ve işletmeler a&ccedil;ısından da &ouml;nemli bir katma değer sağlamaktadır. DOĞAYA GİDİLEN YOL G&Uuml;&Ccedil;L&Uuml; DESTEK&Ccedil;İLERLE AYDINLANIYOR T.C. Gen&ccedil;lik ve Spor Bakanlığı, Bolu Valiliği, Mudurnu Kaymakamlığı, ve Bolu Belediyesi ve Abant G&ouml;l&uuml; Tabiat Parkı ev sahipliğinde, T&uuml;rkiye Atletizm Federasyonu, Kar Spor, Z&uuml;ber, Abant Su ve Nuhun Ankara Makarnası, Abant Camping sponsorluğunda, Rossist Event tarafından ger&ccedil;ekleştirilen dev organizasyon, sporcuları, doğaseverleri, fotoğraf tutkunlarını ve adrenalin meraklılarını 3. Kez bir araya getirdi. Abant G&ouml;l&uuml; Tabiat Parkı i&ccedil;erisinde yer alan ve halka a&ccedil;ık olan EXPO alanı ile d&uuml;nyanın ve T&uuml;rkiye&rsquo;nin &ouml;nde gelen markaları etkinlikte yer alarak sporcularla bir araya geldiler. Ultra Abant etkinliğinde dereceye giren sporculara &ouml;d&uuml;llerini Mudurnu Kaymakamı Sayın Ceyda Durmaz takdim ettiler. Abant G&ouml;l&uuml;&rsquo;n&uuml;n &ccedil;evresinde ve yaylalarında muhteşem bir yolculuk! Ultra Abant 2025 senesinde 4 farklı parkurla sporcularla buluştu. Dereceye giren sporcular ise şu şekilde sıralandı: 60 km Ultra Abant Kadınlar 1 ncisi Tuğ&ccedil;e Karakaya / 5 saat 31 dakika 44 saniye Erkekler 1 ncisi &Uuml;zeyir S&ouml;ylemez / 4 saat 35 dakika 54 saniye 33 km Lotus Parkuru Kadınlar 1 ncisi Esra Taşdemir / 2 saat 56 dakika 31 saniye Erkekler 1 ncisi Aykut Taşdemir / 2 saat 12 dakika 50 saniye 18 km Forest Run Parkuru Kadınlar 1 ncisi Ayşe Badem / 1 saat 29 dakika 01 saniye Erkekler 1 ncisi Mestan Turhan / 1 saat 12 dakika 45 saniye 6 km Lake Run parkuru Kadınlar 1 ncisi Burcu &Ouml;zge Ateş / 28 dakika 19 saniye Erkekler 1 ncisi &Ccedil;ağlar Kasım / 21 dakika 44 saniye Farklı &uuml;lkelerden ve T&uuml;rkiye&rsquo;nin farklı şehirlerinden 790 sporcu Bolu&rsquo;da buluştu. T&uuml;rkiye&rsquo;nin &ouml;nemli doğa ve kış turizmi destinasyonlarından bir tanesi olan Bolu ilinde 2025 senesinde d&uuml;nyanın ve T&uuml;rkiye&rsquo;nin pek &ccedil;ok farklı noktasından patika koşucuları bir araya geldiler. Alternatif turizmin son &ouml;rneklerinden birisi olan patika koşuları Turizmin 12 aya yayılması konusunda da başrol&uuml; oynuyor. B&ouml;lge ve &uuml;lke tanıtımı, sezon sonu otel doluluk oranlarının artırılması, k&uuml;lt&uuml;r ve doğa turizminin sosyal medya &uuml;zerinden yaygınlaştırılması gibi pek &ccedil;ok konuda patika koşuları dolayısıyla b&ouml;lgeye gelen sporcular katkı sağlamaya devam ediyorlar.