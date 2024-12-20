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        Haberler Ekonomi Turizm Uludağ'daki turizm işletmeleri yılbaşına hazır - Turizm Haberleri

        Uludağ'daki turizm işletmeleri yılbaşına hazır

        Türkiye'de "kayak ve kış turizmi" denilince akla ilk gelen bölgelerden Uludağ'da, yaklaşık 5 bin yatak kapasiteli otel ve tesislerde yılbaşı hazırlıkları tamamlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 15:07 Güncelleme: 20.12.2024 - 15:07
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        Uludağ'daki turizm işletmeleri yılbaşına hazır
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        Bursa kent merkezine kara yoluyla 40 kilometre uzakta bulunan, teleferikle de alternatif ulaşım sağlanan Uludağ, bu yıl erken kar yağışıyla kayak sezonunu açtı.

        Oteller Bölgesi'nde kar kalınlığının 37 santimetre ölçüldüğü Uludağ'da, günübirlikçiler ve otellerde konaklayan turistler, kayak ve snowboard yapma imkanı buluyor.

        Yeni yıla Uludağ'da girmek isteyen tatilcilerin tercih ettiği 1800 ila 2 bin 200 metre yükseklikteki Oteller Bölgesi'nde, yeni yıla sayılı günler kala rezervasyonlar hızlandı.

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