        Ulusal Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı'nda erken teşhis için çok hayati bir uyarı | Sağlık Haberleri

        Ulusal Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı’nda erken teşhis için çok hayati bir uyarı

        Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, 1–31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen Ulusal Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı kapsamında yaptığı açıklamada, kolon kanserinde erken teşhisin hayat kurtardığını vurgulayarak vatandaşları düzenli tarama yaptırmaya davet etti. Esra Toptaş yazdı

        Giriş: 27.03.2026 - 21:34 Güncelleme:
        'Şikayetiniz olmasa da tarama yaptırın'

        Dr. Ahmet Mehlepçi, kolorektal kanserlerin hem dünyada hem de Türkiye’de en sık görülen kanser türleri arasında yer aldığını belirterek, “Kolon kanseri erken dönemde tespit edildiğinde büyük ölçüde tedavi edilebilen bir hastalıktır. Bu nedenle farkındalığın artırılması ve tarama programlarına katılım hayati önemdedir” dedi.

        Kolon kanserinin Türkiye’de erkeklerde en sık görülen kanserler arasında üçüncü, kadınlarda ise ikinci sırada yer aldığını hatırlatan Dr. Ahmet Mehlepçi, bu tablonun konunun bir halk sağlığı meselesi olarak ele alınmasını zorunlu kıldığını ifade etti.

        TARAMA HAYAT KURTARIYOR

        Dr. Ahmet Mehlepçi, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında 50–70 yaş arası kadın ve erkeklere düzenli tarama önerildiğini belirterek şu bilgileri paylaştı:

        “Gaitada gizli kan testi (GGK), basit, ağrısız ve pratik bir yöntemdir. Bu test sayesinde henüz belirti vermeden gelişebilen bağırsak kanamaları tespit edilerek hastalık erken evrede yakalanabilmektedir.”

        Türkiye genelinde kolon kanseri taramalarının ücretsiz olarak yapıldığını vurgulayan Dr. Ahmet Mehlepçi, bu hizmetlerin büyük ölçüde Aile Sağlığı Merkezleri aracılığıyla sunulduğunu belirtti. Dr. Ahmet Mehlepçi, vatandaşların herhangi bir şikâyeti olmasa bile aile hekimlerine başvurarak kolaylıkla tarama yaptırabileceğini ifade etti.

        HIZLI MÜDAHALE KRİTİK

        GGK testinin pozitif çıkması durumunda hastaların ilgili branşlara yönlendirildiğini belirten Dr. Ahmet Mehlepçi, kolonoskopi ile hem kesin tanı konulabildiğini hem de poliplerin çıkarılması gibi koruyucu işlemlerin yapılabildiğini söyledi. Dr. Ahmet Mehlepçi, erken tanı konulan hastalarda tedavi başarısının oldukça yüksek olduğunun altını çizdi.

        Ancak uygulamada bazı sorunlar yaşandığını da dile getiren Dr. Ahmet Mehlepçi, özellikle kolonoskopi randevularındaki gecikmelere dikkat çekti:

        ‘AYRI BİRİM OLUŞTURULMALI’

        “Devlet hastanelerinde kolonoskopi randevuları yoğunluk nedeniyle gecikebilmektedir.”

        Sağlık Bakanlığı’nın GGK pozitif hastalar için kolonoskopinin 1 ay içinde yapılmasını önerdiğini hatırlatan Dr. Ahmet Mehlepçi, mevcut koşullarda bu sürenin uzayabildiğini ifade ederek şu öneride bulundu:

        “GGK pozitif hastalar için ayrı birimlerin oluşturulması ve randevu süreçlerinin bu hastalara özel planlanması, sürecin hızlandırılması açısından önemli bir çözüm olacaktır.”

        POZİTİF ORANI YÜZDE 1-5

        Dr. Ahmet Mehlepçi’nin paylaştığı verilere göre, GGK testinin pozitif çıkma oranı %1–5 arasında değişirken, bu hastaların yaklaşık %10–12’sinde kanser, %30–40’ında ise polip ve adenom tespit edilmektedir.

        2025 yılında yaklaşık 3 milyon 800 bin kişiye GGK taraması yapılmış ve yaklaşık 6 bin 200 kişiye kanser tanısı konulmuştur.

        SAĞLIKLI YAŞAM VE TARAMA BİRLİKTE ŞART

        Kolon kanserinin çoğu zaman erken evrede belirti vermediğini vurgulayan Dr. Ahmet Mehlepçi, düzenli taramanın yanı sıra sağlıklı yaşam alışkanlıklarının da önemine dikkat çekti.

        İleri yaş, aile öyküsü, hareketsiz yaşam, obezite, sigara kullanımı ve liften fakir beslenmenin risk faktörleri arasında yer aldığını belirten Dr. Ahmet Mehlepçi, düzenli egzersiz yapılması, sebze ve liften zengin beslenme ile sigara ve aşırı alkolden uzak durulmasının koruyucu etkisine dikkat çekti.

        VATANDAŞLARA ÇAĞRI

        Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, şu çağrıyı yaptı:

        “50–70 yaş arasındaki tüm vatandaşlarımızı Aile Sağlığı Merkezlerine başvurarak kolon kanseri taramalarını yaptırmaya davet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki erken teşhis hayat kurtarır.”

