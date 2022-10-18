ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI!

Ulusal staj programı başvurularına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu sözleri söyledi “Bir diğer sorunu ulusal staj programı ile aştık. Böylece herhangi bir aracıya mahal bırakmadan, stajyer insan kaynağı talebini aldık.

Son 2 yılda 160 bini aşkın gencimiz ücreti ve sigortası devlet tarafından karşılanan, kamu kurumlarında staj yapma imkânı bulmuştur. Bugüne kadar 400 bini aşkın gencimizi 5 bin işverenle bir araya getiren bölgesel kariyer fuarları düzenledik. Artık yurtdışıdan eğitim gören vatandaşlarını kendine çeken bir ülke olduk. Binlerce Türk vatandaşı istihdam etmek için çağrı açan şirketler mevcut” dedi.