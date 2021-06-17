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Ulusal süt konseyi çiğ süt fiyatları belli oldu! İşte çiğ süt fiyatı 2021

Ulusal Süt Konseyi çiğ süt fiyatları belli oldu! Ulusal Süt Konseyi, 1 Temmuz-31 Aralık tarihlerinde kalite esaslı soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatını litre başına 3,20 lira olarak belirledi. Ulusal Süt Konseyi, maliyet ve satışlarda öngörülmeyen değişimler görülmesi durumunda yeniden toplanıp karar verecektir

Ulusal süt konseyi çiğ süt fiyatları belli oldu! İşte çiğ süt fiyatı 2021

Konseyin internet sitesinde yer alan açıklamada, Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulunun 1 Temmuz-31 Aralık dönemindeki soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatını belirlemek üzere 16 Haziran'da toplandığı bildirildi.

ULUSAL SÜT KONSEYİ ÇİĞ SÜT FİYATI 2021

Çiğ süt üretiminde kalitenin artırılması ve üretici gelirlerinin yükseltilmesi ile süt ürünleri üretiminde verimliliğin sağlanması amacıyla çiğ sütün tavsiye fiyatının kalite esaslı açıklanmasına karar verildiği ifade edildi.

Bu kapsamda 1 Temmuz-31 Aralık tarihlerinde kalite esaslı soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatının litre başına 3,20 lira olarak belirlendiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Uygulanacak kalite kriterlerinde, temmuz, ağustos ve eylül aylarında yüzde 3,5 yağ ve yüzde 3,1 protein, ekim, kasım ve aralık aylarında yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein değerleri baz alınacaktır. Ayrıca yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (yüzde 0,1'lik değişim) için +/- 5 kuruş fark uygulanacaktır. Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda, 2021 Temmuz-Aralık aylarına ait çiğ süt destekleme priminin litre başına 0,20 lira olarak belirlendiği bilgisi edinilmiştir. Ulusal Süt Konseyi, maliyet ve satışlarda öngörülmeyen değişimler görülmesi durumunda yeniden toplanıp karar verecektir."

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