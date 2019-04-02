Kadın-erkek ayakkabısından, çocuk ayakkabılarına kadar klasik, spor, el yapımı binlerce yeni modelin sergileneceği fuara, Alım Heyeti B2B İkili İş Görüşmeleri organizasyonu kapsamında katılacak 450’nin üzerinde yabancı alıcı AYMOD katılımcı firmaları ile bir araya getirilecek



25 BİN KATILIMCI BEKLENİYOR



Rusya, İtalya, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Kazakistan, Polonya, Türkmenistan, Özbekistan, Ürdün, Macaristan, Çekya, Karadağ, Lübnan başta olmak üzere pek çok ülkeden alıcının beklendiği fuara, yerli ve yabancı 25 bin sektör profesyoneli bekleniyor. Kendi alanında Türkiye'nin en büyük dünyanın ikinci büyük fuarı olan AYMOD, CNR Holding organizasyonunda Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) iş birliğinde 60 bin metrekare alanda düzenlenecek.

EN İYİ AYAKABI MODELLERİ GÖRÜCÜYE ÇIKARILIYOR



Sektörün önde gelen 455 ayakkabı üretici firması, AYMOD’da en yeni modellerini sergileyecek. Fuarda, bu yıl, katılımcı firmaların en yeni modellerinin yer alacağı defileler de düzenlenecek. Sektörün yeni trendlerine ev sahipliği yapacak olan defilelerde 2019-20 Sonbahar-Kış sezonunun en yeni modelleri yerli ve yabancı sektör alıcılarının beğenisine sunulacak.