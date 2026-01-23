Habertürk
        Umana Reyer: 61 - Fenerbahçe Opet: 71 | MAÇ SONUCU

        Umana Reyer: 61 - Fenerbahçe Opet: 71 | MAÇ SONUCU

        FIBA Kadınlar EuroLeague ikinci tur F Grubu 4. maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda İtalya temsilcisi Umana Reyer'i 71-61 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 00:18 Güncelleme: 23.01.2026 - 00:18
        Fenerbahçe Opet, İtalya'da kazandı!
        Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu 4. maçında konuk olduğu İtalyan ekibi Umana Reyer'i 71-61 yendi.

        Palasport Taliercio Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk periyodunu 27-18 önde geçen sarı-lacivertliler, devreyi de 51-30 üstün kapattı.

        İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, üçüncü çeyreği 59-49 önde tamamlarken maçı da 71-61 kazandı.

        Fenerbahçe Opet'te Gabby Williams ile Iliana Rupert'in 18'er sayısı galibiyete katkı sağlarken, ev sahibinde ise Ivana Dojkic, 17 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

        Organizasyonda 9. galibiyetini alan Fenerbahçe Opet, ikinci tur maçlarının bitmesine 2 hafta kala Altılı Final'i garantiledi. İtalyan ekibi ise bu sonuçla 5. yenilgisini yaşadı.

