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        Haberler Objektife Takılanlar Ümit Erdim, Seda Çınar ile boşanma nedenini açıkladı - Magazin haberleri

        Ümit Erdim, Seda Çınar ile boşanma nedenini açıkladı

        Mayıs ayında iki çocuğunun annesi Seda Çınar ile boşanan Ümit Erdim, ayrılık hakkında konuştu. "Kimse, yola boşanmak için çıkmıyor" diyen Erdim; "Şiddetli geçimsizlik tabelası altında yazılabiliriz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2024 - 08:37 Güncelleme: 20.09.2024 - 08:37
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ümit Erdim, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mayıs ayında Seda Çınar ile 7 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandıran Erdim, boşanma hakkında konuştu.

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        "KİMSE YOLA BOŞANMAK İÇİN ÇIKMIYOR"

        Boşanmalarının altında özel bir nedenin yatmadığını vurgulayan Ümit Erdim; "Kimse, yola boşanmak için çıkmıyor ama hayatın da gerçekleri var. Bundan sonra çocukların iyi olması bizim için önemli. Bazı şeylerin ucu biraz kaçıyor ve kontrol edemiyorsun bizde majör hikâye yok" dedi.

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        "REYTİNGLİK BİR MALZEME YOK"

        Ümit Erdim, daha sonra; "Şiddetli geçimsizlik tabelası altında yazılabiliriz ama reytinglik bir malzeme yok" açıklamasında bulundu.

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        Ümit Erdim ile Seda Çınar'ın Ses ve Eda adında iki kızı bulunuyor.

        #Ümit Erdim
        #Seda Çınar
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