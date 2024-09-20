Ümit Erdim, Seda Çınar ile boşanma nedenini açıkladı

"KİMSE YOLA BOŞANMAK İÇİN ÇIKMIYOR"

Boşanmalarının altında özel bir nedenin yatmadığını vurgulayan Ümit Erdim; "Kimse, yola boşanmak için çıkmıyor ama hayatın da gerçekleri var. Bundan sonra çocukların iyi olması bizim için önemli. Bazı şeylerin ucu biraz kaçıyor ve kontrol edemiyorsun bizde majör hikâye yok" dedi.